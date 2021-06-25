3362 طناً حركة الصادر بميناء دمياط مقابل واردات 15853 طناً

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الجمعة، أن أرصفة الميناء استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 20 سفينة متنوعة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3362 طناً، تشمل 600 طن يوريا، و2762 طن فوسفات.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15853 طناً، تشمل 963 طن خشب زان، و1250 طن كلوريد إيثلين، و13503 طن حبيبات حرق أفران صب، و725 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 137 طناً.

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وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 726 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وفاصوليا وبسلة)، وحاصلات زراعية (بردقوش وزيتون وكتان ولب سوبر وعباد)، وفواكه (فراوله وعنب)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وسلوفينيا وكرواتيا والصين.

25652 طن قمح رصيد صومعة القطاع العام

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 417 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1780 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 25652 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 20382 طناً.

وغادر قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدماً، استقبله ميناء دمياط قادماً من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4340 شاحنة.

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