المجلس التصديري: لا نستورد حاصلات زراعية باستثناء «الكيوي والتفاح»

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو مجلس النواب، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الخضراوات والفاكهة منذ سنوات، ولا يتم استيراد أي منتجات زراعية سوى «الكيوي» أو «التفاح» على سبيال المثال، نافيا حدوث طفرة في الحاصلات الزراعية خلال أزمة كورونا.

وأشار رئيس المجلس التصديري، إلى حدوث نقص طفيف بالموسم التصديري في 2019- 2020 مقارنة بـ2018-2019، الذي وصل إلى 63 مليون دولار نتيجة للغلق الفترة السابقة.

4 ملايين طن إجمالي ما صدرته مصر العام الماضي

وأضاف عبد الحميد الدمرداش، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الغلق أثر بشكل خاص على محصول البطاطس، حيث يبلغ ما تصدره مصر للمصانع 700 ألف طن، لتصنيع المقرمشات، لافتا إلى أن إجمالي ما صدرته مصر العام الماضي حوالي 4 ملايين طن بطاطس.

700 مليون دولار قيمة ما صدرته مصر للموالح

وأشار إلى أن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، صدر ما قيمته 2 مليار و165 مليون دولار، منها موالح وعنب وبطاطس وبصل، ويصل عدد ما يتم تصديره 80 صنفا، أهمها الموالح، حيث يتم تصدير بقيمة 700 مليون دولار، والعنب بـ265 مليون دولار، مؤكدا أن المجالس التصديرية تتكون من 13 مجلسا، منها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

كانت وزارة الزراعة، برئاسة السيد القصير، أعلنت أنه لأول مرة رغم ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة والبداية بمحصول القطن، يتم توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة قبل بدء الموسم الصيفي للزراعة 2021 في الجمعيات الزراعية.

كما نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من خارج عبر ميناء سفاجا.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين.