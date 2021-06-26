نسب الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة.. تعرف عليها

تطبق شركات توزيع الكهرباء يوم الخميس المقبل الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 لاستهلاك كروت شحن العدادات المسبقة الدفع والذكية، كما سيتم تطبيق الزيادة علي فواتير الاستهلاك الشهرية للعدادات التقليدية القديمة بدء من أول أغسطس.

نسب الزيادة المقررة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

وتتراوح الزيادة في نسب الشرائح ما بين 23% وحتي 12.5% حسب نوع الشريحة بأن تكون الزيادة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة فيما تصل الزيادة في الشريحة الثالثة إلى 12 قرشا.

الفرق في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة

وفى سطور تستعرض «الوطن»، أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 والمقرر تطبيقها من أول شهر يوليو المقبل -الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات، وسعر هذه الشريحة حاليا 38 قرشا وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشا أي تتراوح نسبة الزياة بما يقرب من 23 %.

- الشريحة الثانية من «51 إلى 100 كيلو وات»، وسعرها حاليا 48 قرشا وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا أي ما يقرب من 23%.

- الشريحة الثالثة من «صفر حتى 200 كيلو وات» وسعرها حاليًا 65 قرشا وفي شهر يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا اي مايقرب من 22%.

- الشريحة الرابعة من «201 إلى 350 كيلو وات» وسعرها حاليا 96 قرشا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قرشًا أي بنسبه زيادة 12.5%.

- الشريحة الخامسة من «351 إلى 650 كيلو وات» وسعرها حاليا 118 قرشا وسترتفع في شهر يوليو الي 128 قرشًا أي بنسبه زيادة 10%.

- الشريحة السادسة من «651 إلى ألف كليو وات» وسيكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذة الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا أي بزيادة 10%.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحاب هذة الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

78.6 مليار جنيه حجم تحمل الموازنة العامة لدعم الكهرباء

وتتحمل الموازنة العامة للدولة 78.6 مليار جنيه لتنفيذ تلك الإجراءات خلال السنوات الخمس المقبلة لحين إلغاء الدعم نهائيا بواقع 26.7 مليار جنيه لدعم الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي و22 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات إضافة إلى 29.9 مليار جنيه لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي.