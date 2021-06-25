«بلاش موبايل وتلفزيون».. نصائح «دحيحة 2019» لطلاب الثانوية العامة

قدم الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، فقرة خاصة بمناسبة اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ في الشهر المقبل، إذ استضاف عددا من أوائل السنوات الماضية.

وحلت هانيا ممدوح، الثاني مكرر أدبي على الثانوية العامة دفعة 2019، وفاطمة فؤاد الثاني مكرر أدبي على الثانوية العامة دفعة 2019، ويحيى الهنداوي الثالث مكرر علمي رياضة على الثانوية العامة دفعة 2019، ضيوفًا في الفقرة وقدموا نصائحهم لطلاب الثانوية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أبرز نصائح «دحيحة 2019» لطلاب المرحلة الثانوية قبل بداية الامتحانات في شهر يوليو المقبل:

1- الاهتمام بالاطلاع على أشكال متنوعة من الأسئلة في هذه الفترة.

2- الابتعاد عن التوتر، لأن هدوء الأعصاب 70% من الإجابة في الامتحان.

3- حتى لو لم يكن التحصيل بالشكل المطلوب طول أيام السنة الدراسية، فإن هناك فرص متاحة دائما، ولو توافرت الإرادة يمكن استيعاب المنهج بالكامل في هذه الفترة إذا كانت المذاكرة مكثفة.

4- المذاكرة 24 ساعة ليست شرطا، لكن التركيز هو المطلوب والأكثر أهمية.

5- الاهتمام بالأكل والنوم والمذاكرة مع ضرورة تجنب تصفح الإنترنت على الهاتف، لأن الهواتف المحمولة تضيع الوقت.

6- يجب ضبط موعد النوم في هذه الأيام بما يتناسب مع مواعيد الامتحانات لضمان أعلى معدلات من التركيز، والابتعاد عن مشاهدة التلفاز.

7- المذاكرة 10 ساعات يوميا في هذه الفترة من السنة الدراسية، مع إمكانية الحصول على استراحة كل ساعتين، ولكن للأكل لا لمتابعة المسلسلات والأفلام.

8- بالنسبة لشعبة العلمي يجب الاهتمام بزيادة معدلات المذاكرة وحل أكبر عدد ممكن من الأسئلة مع عدم الافراط في الندم على الوقت الضائع.

9- مذاكرة كتاب المدرسة من «الجلدة للجلدة»، مع إمكانية ابتكار جمل تقل صعوبة عن الجُمل التي لا تفهمها في المنهج.

10- يمكن التعامل مع ملل المذاكرة من خلال مذاكرة 25 دقيقة ثم الحصول على 5 دقائق راحة، مع مراعاة عدم مغادرة مكان المذاكرة، ثم تستكمل المذاكرة مرة أخرى بعد نهاية الدقائق الخمس.