لو مرتبك 1500 جنيه شهريا.. من حقك تملك شقة بالتقسيط بنص القانون

غالبا ما يكون ضعف المرتب عائقًا كبيرًا لتملك وحدة سكنية في ظل ارتفاع أسعار العقارات، وهو ما يجعل محدودي الدخل ممن يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه شهريا ينتظرون بداية تنفيذ مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حين وجه البنك المركزي بإطلاقها؛ لدعم المواطنين بفائدة 3%، ونظم تقسيط على 30 سنة في مارس الماضي.

شقق لمحدودي الدخل من مرتبات أقل من 3 آلاف جنيه

تحمل مبادرة التمويل العقاري والتي تضع فائدة 3%، مثالية لأصحاب الدخول التي تقل عن 3 آلاف جنيه شهريًا، حيث يتاح لهم شراء شقق سكنية ضمن مبادرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي تشترط أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن الدائم، وألا تستخدم للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري، ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

وتكون قيمة الأقساط شهريا في مشروع الإسكان الاجتماعي من 650 جنيهًا إلى 900 جنيه وذلك للوحدات التي على مساحة 75 مترا، أما الوحدات التي تبلغ مساحتها 90 مترا، يكون القسط من 900 جنيه حتى 1200 جنيه شهريا، على أن يحسب القسم بناء على دخل المتقدم وسنه وقيمة المقدم المدفوع ومدة التمويل.

ما هي أنشطة التمويل العقاري؟

ونصت تعديلات بعض أحكام قانون التمويل العقاري، الصادر به رقم 148 لسنة 2001 في المادة على أ: تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل العقاري وهي:

أ‌- تمويل شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين العقارات لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري.

ب‌- الإجارة مع مراعاة أحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي.

ج- تمويل شراء حق الانتفاع بالعقارات.

د- تمويل شراء العقارات بنظامي المشاركة والمرابحة.

ه- إعادة التمويل العقاري، ويجوز للوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى في مجال التمويل العقاري.

ويكون ذلك التمويل بضمان حق الامتياز على العقار أو رهنه رهنًا رسميًا، أو غير ذلك من الضمانات التي يقبلها الممول طبقًا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خطوات الحصول على شقة بقسط يبدأ من 650 جنيها شهريا

1- الحصول على كراسات الشروط في مكاتب البريد والتي تطرح فور الإعلان الرسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي في جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2- انتظار تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة حيث سيتم سداد ثمن الشقة في الإسكان الاجتماعي على 30 سنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة.

3- سداد دفعة الحجز، والتي تصل لـ15 ألف جنيه بشكل متوسط، للوحدة الـ90 مترًا.

4- سداد أقساط ربع سنوية يحددها الصندوق، ويستمر الدفع لحين الاستلام.

5- تحويل الملف إلى جهة التمويل، ليتم سداد دفعة استلام.