إصابة شخصين وتوقف الحركة نتيجة تصادم على زراعي إسكندرية بطوخ

توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بصورة مؤقتة مساء اليوم الجمعة، إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص، عند مزلقان «السفاينة»، بدائرة مركز طوخ، باتجاه بنها، وتمكنت إدارة مرور القليوبية في إعادة الحركة إلى طبيعتها، بعد رفع آثار الحادث.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي، أسفر عن إصابة شخصين، كما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق.

تم إبلاغ مرور القليوبية، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بعد مزلقان «السفاينة»، على طريق مصر إسكندرية الزراعي، باتجاه بنها، وتبين أن السيارتين اصطدمتا بالحاجز الخرساني على جانب الطريق، مما أدى إلى تحريكه في نهر الطريق، مما تسبب في توقف الحركة المرورية على الطريق، وتبين أيضاً إصابة شخصين، تم نقلهما إلى مستشفى بنها الجامعي، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، بعد رفع آثار الحادث، وتنحية السيارتين، اللتين تم التحفظ عليهما.

وبناءً على تعليمات أحمد وزيري، رئيس مدينة طوخ، تم استدعاء لودر مجلس المدينة، لإعادة وضع الحواجز الخرسانية «النيوجرسي» إلى مكانها، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.