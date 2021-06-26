10 معلومات في واقعة «بالوعة صرف» قويسنا.. الأب حاول إنقاذ ابنه فمات

شهدت قرية قويسنا البلد بمحافظة المنوفية، سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صحي، ما أدى لوفاة مالك جرار صرف صحي، وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل نجل المتوفي، وسادت حالة من الحزن الشديد بين الأهالي الذين شيعوا جثة السائق وسط بكاء وانهيار عدد من المشاركين في الجثمان.

وتستعرض «الوطن»، 10 معلومات عن واقعة سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صحي في قويسنا بالمنوفية.

1 - بالوعة الصرف الصحي لم تكن تعمل لأن القرية ليست مكتملة الصرف الصحي وكانت تحت الإنشاء.

2 - مالك جرار الصرف الصحي هو من فتح بالوعة الصرف الصحي لإلقاء مخلفات الصرف الصحي بها.

3 - مالك الجرار طلب من ابنه الطفل تسليك الخرطوم، ما أدى لسقوط الطفل في البالوعة، وحاول والده إنقاذه فسقط هو الآخر، ثم سقط اثنان آخران أثناء محاولتهما إنقاذ الطفل.

4 - توفي مالك الجرار، وأصيب الثلاثة، وجرى نقلهم إلى المستشفى في حالة خطيرة ووضعهم في العناية المركزة.

5 - الأجهزة الأمنية والتنفيذية برئاسة رئيس مدينة قويسنا انتقلت إلى مكان الواقعة عقب الإخطار بها.

6 - تم التحفظ على جرار الصرف الصحي المستخدم في واقعة سقوط 4 أشخاص في بالوعة الصرف.

7 - شيع الأهالي جثمان السائق المتوفي وسط حزن شديد.

8 - باشرت نيابة قويسنا التحقيق، وانتقلت إلى مكان واقعة سقوط الأربعة أشخاص في البالوعة، كما استدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

9 - رئيس المدينة أكد أن سائق الجرار فتح مطبق الصف الصحي، رغم أنه لا يعمل .

10 - وفد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية سيعاين الأماكن المتبقية في القرية لاستكمال العمل بها وافتتاحها قريبا.

وعاش أهالي قرية قويسنا البلد التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ساعات مؤلمة، عندما شهدت الساعات الأخيرة من مساء أمس الأول الخميس، سقوط 4 أشخاص في بالوعة صرف صرف صحي بالقرية، ولقي شاب مصرعه وأصيب الثلاثة الآخرون بينهم طفل نجل المتوفي، وحالتهم الصحية غير مستقرة في العناية المركزة ويخضعون لمتابعة دقيقة من الأطباء.