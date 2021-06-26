السائحون في شرم الشيخ يقبلون على تسريحة «تريتشينا»

تمتاز المدن السياحية بطابع خاص حيث يقضي السياح عدة أيام للاستمتاع ببعض الطقوس المتواجدة في المناطق السياحية ولا سيما التي تنفرد بها هذه المناطق.

شرم الشيخ من أكبر المنتجعات السياحية في العالم وفي مصر، ولها طبيعة خاصة حيث تستقبل كل الجنسيات من كل الدول، يقضي السائح أياما، ويقوم بفعل بعض الأشياء التي يقوم بها بعض المتخصصين كنوع من التغيير، ومن أهم العادات التي يقوم بها السياح هي الضفائر الصناعية، ويطلق عليها أسماء مختلفة في بعض الدول.

محمد عادل.. صعيدي تخصص في صناعة الضفائر

محمد عادل شاب من الصعيد يقوم بعمل الضفائر الصناعية للسائحات والأطفال في أحد منتجعات شرم الشيخ لتتزين بها السيدات.

يقول الشاب إن الضفائر الصناعية موروث قديم من أيام المصريين القدماء، حيث كانت السيدات تتزين بهذه الضفائر في المناسبات العامة والخاصة، موضحا أن الأفارقة هم المتميزون في هذا المجال وتنفرد أفريقيا عن بقية دول العالم في هذا المجال.

وأضاف أنه تعلم هذه الحرفة بالأقصر على أيدي خبراء مصريين، ويقبل على هذه الضفائر السياح خاصة الأوروبيون، مشيرا إلى أن هذه التسريحة يستخدم فيها كمية كبيرة من الخيوط الصوف متعددة الألوان، وكل فتاة تختار اللون الذي تريده لعمل هذه التسريحة.

عادل: ضفائر تطيل الشعر لربطه وشده بطريقة علمية

وتابع أن الوقت يختلف من فتاة لآخرى حسب طول الشعر وعدد الضفائر المطلوبة، مؤكدا أن الضفائر تطيل الشعر لأنها تقوم بربط الشعر وشده بطريقة علمية وصحية تفيد الشعر، وقال إن الفتاة تستطيع أن تمارس حياتها الطبيعية لمدة ثلاثة شهور وتستطيع نزول مياه البحر أو حمامات السباحة.

وحول أسماء الضفائر، أكد «محمد» ابن محافظة الدقهلية، أنها يطلق عليها مسميات مختلفة حسب كل دولة ففي أوكرانيا يطلق عليها «رستا»، في روسيا تسمي «كاسيشكا»، والتشيك تطلق عليها اسم «سوبنكا»، وفي إيطاليا يطلق على الضفائر اسم «تريتشينا»، و«ثودفن» بالالمانية، و«هيربريدنج» بالإنجليزيه، مشيرا إلى أن الشعر يستغرق نحو 90 دقيقة أو أكثر حسب الفريق الذي يقوم بصناعة الضفيرة، موضحا أن الفريق يتكون من ثلاثة على الاقل لأن الضفائر تحتاج إلى وقت وجهد وفريق عمل.

أسعار الضفائر قد تصل إلى 1000 جنيه

وحول الأسعار أكد أن السعر بالنسبة للمصريين يترواح بين 200 إلى 1000 جنيه حسب اللون والعدد وطول الشعر، بالنسبة للسياح العرب والأجانب 60 دولارا، أما الأطفال فأسعارهم تبدأ من 150 حتى 400 جنيه.

وتابع «محمد»، مؤكدا أن السياح الأجانب لا سيما الأوكران ودول شرق أوروبا يقومون بعمل هذه التسريحة للشعر ويقبلون عليها فور أن تنزل قدمهم أرض شرم الشيخ، وأيضا الكثير من العرب والمصريين الذي يقضون عطلات في شرم الشيخ.