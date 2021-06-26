وفاة ومرض وعناية مركزة.. 24 ساعة حزينة تمر على الوسط الفني

عاش الوسط الفني بعض الأحداث الصعبة والحزينة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث يعاني بعض الفنانين من أزمات صحية بينما فقد أحدهم والدته وتعاني والدة فنانة أخرى من مشاكل صحية استلزمت نقلها للعناية المركزة.

أبرز ما مر به الوسط الفني من أحداث حزينة خلال الساعات الماضية نرصده لكم كما يلي:

دخول والدة مها أحمد العناية المركزة

أعلنت الفنانة مها أحمد، دخول والدتها العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ونشرت مها أحمد، صور لوالدتها وعلقت عليها قائلة: «أمي حبيبتي.. دعواتكم في العناية المركزة».

عاجل.. والدة مها أحمد تدخل العناية المركزة

مرض رنا سماحة بنزلة شعبية

أعلنت الفنانة رنا سماحة إصابتها بنزلة شعبية حادة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»، قائلة «نزلة شعبية حادة دور كل سنة الحمد لله» وهو البوست الذي تفاعل معه جمهورها بشكل كبير وتمنوا لها الشفاء وطالبوا الجميع بالدعاء لها.

إصابة رنا سماحة بنزلة شعبية حادة

وفاة والدة الفنان تامر سمير

حالة من الحزن يعيشها الفنان تامر سمير بعد وفاة والدته، أمس الجمعة، حيث كانت تعاني من وعكة صحية تطلبت نقلها إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، يوم 9 يونيو الجاري لكن حالتها الصحية تدهورت بشكل كبير حتى وفاتها.

ارتبط الفنان تامر سمير بوالدته ارتباطا وثيقا، خاصة بعد إصابتها بمرض ألزهايمر، فكان مصاحب لها طوال الوقت حتى أنه تعلم الطبخ، وذلك وفقا لما رواه عبر حسابه على «فيس بوك»، موضحا: «ماتت نادية أمي صاحبة أحلى ضحكة، منذ مرضها بالزهايمر أصبحت طفلة، اليوم فقدت أمي وبنتي في لحظة، عمري ما قولت لها يا ماما كنت بقولها يا نادية.. اسألكم الدعاء».

تفاصيل وفاة والدة الفنان تامر سمير: «فقدت أمي وبنتي في لحظة»