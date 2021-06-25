هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية؟.. استشاري مناعة يجيب

تزامنا مع قرارات بعض الدول العربية والأجنبية بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمواطنيها، تساءل الكثير من المواطنين، عن إتاحة مصر للجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم الصيني، للمواطنين، وهو ما أجاب عليه الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون لصحية، مؤكداً أن مصر لازالت تدرس هذه الخطوة، لكنها غير مؤكدة حتى الان، ما أثار تساؤلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها هل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية؟.

وسألت« الوطن»، ​الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة،له الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ضرورية؟وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

حيث أكد الحداد ، على أن دول السعودية، البحرين، والإمارات، أتاحت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، لمواطنيها، مشيراً إلى أن البحيرن أعطت جرعتين من لقاح سينوفارم، وستتيح الجرعة الثالثة من لقاح فايزر، وهو مزيج من اللقاحات قد يُكسب جسم الإنسان مناعة مختلفة و أقوى لذلك تجربه بعض الدول، موضحاً ان السعودية عملت مزيجا من اللقاحات أيضا، لتجربة إذا كان هيكون مناعة مختلفة ام لا.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا .. تنشيطية وتزيد المناعة

وأكد الحداد في تصريحه لـ« الوطن»، أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، هي جرعة تنشيطية، لأن التطعيمات لا تعطي مناعة طويلة الأمد، لذلك هناك بعض الأشخاص في احتياج لجرعة ثالثة تنشيطية، لكن لازالت مصر تدرس الفكرة، مشيراً إلى ان دولة الإمارات اتاحت الجرعة الثالثة من لقاح سينوفارم، لمواطنيها وتلك الجرعة لا يكون لها أضراراً بل بالعكس مفيد ونحن في مصر بعد فترة سيصبح لقاح كورونا، تطعيما سنويا مثل إنفلونزا الطيور، لكن في ظل الحالة الوبائية وتحور الفيروسات، لا يوجد مانع من إعطاء جرعة ثالثة لو استدعي الأمر في حالة التحور الشديد.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. سينوفارم وفايزر

وأوضح رئيس قسم المناعة والحساسية بمعهد المصل واللقاح واستشاري المناعة، أن شركة فايزر العالمية، أعلنت عن احتياج الأشخاص للجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية من لقاح فايزر، وهناك بعض الدول تعطي لقاحا مختلفا في الجرعة الثالثة، باعتبارها جرعة تنشيطية.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.. أجسام مضادة

وأشار الدكتور امجد الحداد، إلى أن فكرة الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، سواء نفس اللقاح أو مزيج من اللقاحات، تأتي لتجربة تكوين مناعة، تكون جرعة تنشيطية تعزز فكرة تكوين أجسام مضادة ومناعية في جسم الإنسان ، وفكرة طول مدة المناعة التي يكونها جسم الإنسان من اللقاح.