الفرق ساعات.. الصدفة تجمع إسكندرية وميامي الأمريكية في «انهيار العقارات»

سيطر الحزن على مدينتي الإسكندرية، وميامي الأمريكية، نتيجة انهيار عقارين مؤخرا، الأول أمس الجمعة، والأخيرة الخميس الماضي.

4 قتلى و159 مفقودا.. في حادث ميامي الأمريكية

وشهدت مدينة ميامي بأمريكا، قبل عدة ساعات، انهيار أبراج تشامبلين تاورز ساوث، في بلدة سيرفسايد، أسفر عن مقتل 4 أفراد، فيما وصل عدد المفقودين إلى 159 شخصا، وتم تحديد مواقع 110 أشخاص «سالمين» تحت الأنقاض، وفقا لما أعلنته مسؤولة في بلدية ميامي، منذ قليل.

وأكدت رئيسة بلدية ميامي، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين، أنه منذ سقوط العقار بنهاية يوم الخميس الماضي، تم انتشال 3 جثث أخرى من تحت الأنقاض خلال الليل، بينما كان شخص قد توفي أمس.

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودين، ارتفع لـ159، بعد أن صرحت السلطات أمس، بأنهم 99 مفقودا.

فيما تجرى فرق الإنقاذ، عمليات تنقيب بين أطنان الأنقاض، لأجل العثور على أي ناجين، واستعانوا بفرق الإنقاذ بالكلاب والكاميرات وأجهزة الاستشعار الحرارية.

وإثر تلك الواقعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية في التعامل مع الحادث، حيث لم يتم الكشف حتى الآن، عن أسباب انهيار الأبراج الأمريكية.

4 ناجيين في حادث انهيار عقار ميامي الإسكندرية

فيما انهار عقار بمنطقة العطارين، في محافظة الإسكندرية، أمس، حيث تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر، والمعروف بعقار «المحاريث والهندسة»، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وسرعان ما انتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف، إلى موقع البلاغ.

القوات أنقذت 4 أشخاص من السكان، بينما يجري حاليا البحث عن اثنين آخرين، تحت الأنقاض، باستخدام المعدات والأوناش، لرفع أنقاض العقار.

وأصيبت سيدة مسنة عمرها 70 سنة بكدمات عديدة، بسبب انهيار العقار، حيث تم إنقاذها مع 3 آخرين من قبل قوات الحماية المدنية، التي هرعت إلى موقع العقار المأهول بالسكان، الذي تعرض للانهيار بشكل مفاجئ.