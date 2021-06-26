الخميس المقبل إجازة بأجر للقطاعين الحكومي والخاص

أعلن مصدر حكومي، بشرى سارة للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، الذي يبلغ إجمالي عددهم نحو 25 مليونا.

وأشار المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى إصدار قرار باحتساب يوم الخميس المقبل الموافق أول يوليو، إجازة بأجر للعاملين بالقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بدلا من يوم الأربعاء 30 يونيو، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، التي خرج فيها الشعب ثائرا على حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

حصول العاملين على الإجازة الرسمية أو الحضور للعمل مقابل مثلي الأجر

وأضاف المصدر، أن قوانين العمل، ومن بينها قانون 81 لسنة 2016 المعروف باسم قانون الخدمة المدنية، والمنظم لأوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقوانين الكوادر والهيئات، وقانون العمل رقم 12لسنة 2003 المنظم للعاملين بمنشآت القطاع الخاص التي يزيد العمال فيها على 50 فردًا، تنص مفاهيمها ولوائحها التنفيذية على حصول العاملين بجميع هذه الجهات على الإجازات الرسمية والاستثنائية، التي تقررها الدولة، بقرارات يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، وهو رئيس الحكومة، سواء للاحتفال بمناسبات دينية أو وطنية، أو طارئة.

وأوضحت مواد القوانين، أنه في حالة احتياج الجهات والمؤسسات الحكومية والعامة، والقطاع الخاص لتشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية، فإنه على العامل الالتزام بذلك، والحضور للعمل مقابل حصوله على مثلي الأجر الاساسي لمرتبه الشهري، أو الحصول على يوم إجازة بديل لليوم الذي قضاه في العمل في يوم الإجازة الرسمية .

ترحيل الإجازات

وأشار المصدر، إلى أن كافة قوانين الدولة المنظمة للعمل، ولوائحها التنفيذية المفسرة لمواد هذه القوانين، حرصت على أن الحفاظ على حقوق أطراف العملية الإنتاجية، الثلاثة «جهة العمل، العامل، الدولة».

ولفت إلى أن الدولة لجأت إلى وسائل للحفاظ على استمرار العمل بالجهات الحكومية، والقطاع الخاص، بالكفاءة والجودة وكميات الإنتاج المطلوبة بهذه القطاعات، وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين على مدار الأسبوع، ولذلك كان قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بترحيل الإجازات الرسمية لمناسبات دينية أو وطنية تأتي في منتصف الأسبوع، إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

ويحصل العاملون في الدولة يوم الخميس المقبل، على إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو 2021، ليتبقى لهم، 8 أيام إجازات رسمية، هي «الإثنين الذي يوافق 19 يوليو إجازة بمناسبة يوم وقفة عرفة، والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 20 و21 و22 و23 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى، والإثنين 9 أغسطس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، والخميس 7 أكتوبر بدلا من الأربعاء 6 أكتوبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى حرب 1973، والإثنين 18 أكتوبر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف».