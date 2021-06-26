في العطلات.. رانيا يوسف تفضل اللون الأحمر على البحر «صور»

حالة كبيرة من الجدل أحدثتها الفنانة رانيا يوسف بعد نشرها صور، أمس، أثناء عطلتها الصيفية، حيث نشرت صور لها عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام وهى تقضي عطلتها الصيفية على البحر وظهرت بكاش مايوه أحمر وهو الأمر الذي أدى إلى تفاعل الجمهور معها.

وليست هذه المرة هي الأولى التى تختار فيها الفنانة رانيا يوسف اللون الأحمر للظهور على شاطئ البحر ولكن يبدو أنه بالفعل اللون المفضل لها وخاصة أنها ظهرت به لأكثر من مرة على شاطئ البحر وفى العطلات الصيفية.

وظهرت يوسف قبل ذلك بفستان أحمر قصير وهى على أحد الشواطئ الساحلية، ولاقت اعجاب الجمهور أيضا.

كما ظهرت من قبل بجامبسوت شورت باللون الأحمر والتقطت صور لها على شاطئ البحر.

وسبق أيضا وظهرت بفستان باللون الأحمر ملئ بالورود ولكنه كان قصير للغاية وظهرت به أثناء إحدى عطلاتها الصيفية ما تسبب فى حدوث حالة كبيرة من الجدل.

مسلسل ملوك الجدعنة

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت فى السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسلين الأول ملوك الجدعنة والذي شاركت فيه بجانب مصطفي شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس ويوسف شعبان ووليد فواز وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ورشة عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسي.

مسلسل كل ما نفترق

كما شاركت رانيا يوسف أيضا فى السباق الرمضاني من خلال مسلسل كل ما نفترق والذي شاركت فى بطولته بجانب ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ومحمد الشرنوبي وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد أمين راضي وإخراج كريم العدل.