بدء إزالة عقار الإسكندرية المنهار جزئيا في العطارين

بدأ حي وسط الإسكندرية، أعمال إزالة الأجزاء الخطرة في عقار العطارين المنهار جزئيا في الإسكندرية، اليوم السبت، بالتزامن مع إيقاف قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، أعمال رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا أسفل عقار العطارين بحي وسط، وذلك بعد العثور على جميع المفقودين، حتى الساعات الأولي من صباح اليوم، بعد ساعات طويلة من عملية البحث.

انهيار عقار العطارين في الإسكندرية

بلغت الحصيلة النهائية لضحايا العقار المنكوب، 4 ضحايا، جميعهن سيدات، ونجاة 3 آخرين، فضلا عن إصابة سيدة، 70 عاما، جرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة، لتلقي العلاج اللازم.

وتواجدت قوات الأمن في موقع انهيار عقار العطارين وسط الإسكندرية، وذلك من أجل تامين الشارع ومنع وقوف أو اصطفاف المواطنين أسفل العقار، كما تم وضع كرودن أمني في الشارع لمنع اصطفاف المواطنين او مرور الجيران لحين الانتهاء من اعمال ازالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار.

انهيار عقار بالإسكندرية اليوم

كانت غرفة حي وسط الإسكندرية تلقت بلاغا، عصر أمس الجمعة، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

انهيار عقار بالإسكندرية

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.وأعلن رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، عن تجهيز مدرسة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي كإيواء مؤقت لنقل متضرري عقار العطارين المنهار.