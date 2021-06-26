تفاصيل انهيار عقار العطارين بالإسكندرية.. استخراج 4 جثث وإنقاذ 4 آخرين

«استخراج 4 جثث لسيدات، وإنقاذ 4 آخرين»، كواليس ليلة مؤلمة لحادث انهيار عقار العقارين بمحافظة الإسكندرية، أمس، وانتهت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من أعمال البحث عن الضحايا.

تفاصيل انهيار عقار العطارين في الإسكندرية

كانت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية، قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية وقسم الشرطة، رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، فيما قطع الحي جميع المرافق، من مياه وكهرباء، عن عقار الإسكندرية المنهار بمنطقة العطارين، لحين الانتهاء من أعمال الحماية المدنية.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 جثث إلى مشرحة كوم الدكة، من أجل استخراج تصريح الدفن من قبل النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات حيال انهيار العقار المنهار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

حصيلة انهيار عقار العطارين الإسكندرية

وأسفر عقار العطارين المنهار في الإسكندرية، عن مصرع 4 سيدات وإنقاذ 4 آخرين من بينهم إصابة سيدة 70 عامًا، وتم نقلها إلى مستشفى جمال حمادة.

قرار ترميم عقار العطارين بالإسكندرية

وقال رئيس حي وسط الإسكندرية، إن عقار العطارين المنهار أمس، كان مأهولًا بالسكان، ومكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للطابق الخامس برقم 44 لسنة 2018، مؤكدًا نقل قاطني العقار المنهار إلى إحدى المدارس، بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.