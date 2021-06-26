8 مولدات احتياطية لتأمين تغذية الكهرباء بمباراة الأهلي والترجي

أنهت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عملية تأمين التغذية الكهربائية استعدادا لمباراة الأهلي مع الترجي التونسي المقرر إقامتها مساء اليوم على ملعب الأهلي «WE» بمدينة السلام في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية

وتابع رئيس الشركه كل الاستعدادات التي قامت بها جميع القطاعات المعنية بعملية تأمين التغذية الكهربائية للاستاد بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية.

8 مولدات لتأمين استقرار تغذية التيار

وأكد عفيفي، لـ«الوطن»، أن الشركة خصصت إدارة للطوارئ استعدادا لمبارة الأهلي والترجي مزودة بـ8 مولدات بقدرات كهربائية مختلفة موزعة بالاستاد لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة.

الدفع بفرق صيانة لمواجهة أي أعطال

وقال رئيس الشركة إن إدارة الطوارئ راجعت جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد، إضافة إلى أعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، لافتا إلى أنه تم عمل مناورات بالمنطقة للتأكد من عدم قطع التيار مع الدفع بـ 4 فرق متقدمة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة ومواجهة أي أعطال طوال فترة المباراة.

الانتهاء من مشروعات إعداد الشبكة لفصل الصيف

وأكد عفيفي على الانتهاء من مشروعات إعداد الشبكة للصيف ومشروعات الخطة الاستثمارية وجار الانتهاء من آخر مراحل الخطة الطموحة لتطوير وتحديث شبكات الكهرباء، مشيرا إلى أن الاستثمارات الجديدة تتضمن تخصيص نحو مليار و600 مليون جنيه لإقامة مركزين للتحكم في شبكات كهرباء مصر الجديدة ومدينة نصر والعبور لرفع كفاءة التغذية الكهربائية والوصول إلى المعدلات العالمية للأعطال.

تطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في الشبكة القومية

وأشار عفيفي إلى أن قطاع الكهرباء حريص على تطبيق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في الشبكة القومية وإدارتها تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى أن هناك إجراءات يتم تطبيقها للتأكد من قيام كل عامل أو كشاف للكهرباء بدوره، حيث يقوم بإرسال صورة العداد إلى شركة شعاع التي تتولى قراءة العدادات والتي تقوم بدورها بالتحقيق من موقع الكشاف باستخدام تقنية «إل جي بر إس»، وبعدها يتم إرسال القراءة للشركة تمهيدا لحساب قيمتها ولطباعتها وإصدارها في شكلها النهائى دون أي أخطاء.