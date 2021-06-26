قبل زيادة أسعار الكهرباء.. تحذيرات من أجهزة ترفع قيمة الفاتورة

حذر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجدده من الاستخدام الخاطئ لبعض الأجهزة الكهربائية في المنزل لأنها تتسبب في رفع قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية إضافه إلي أن استمرار ترك عمل بعض الأجهزة في حالة عدم الاحتياج إليها يؤدي إلي زيادة الاستهلاك وارتفاع قيمه فاتورة الكهرباء في ظل اقتراب موعد تطبيق ارتفاع شرائح المحاسبة الجديدة.

تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عند فصلها

وأشار الجهاز إلي أن بعض الأجهزة المنزلية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى عند فصلها وهي أجهزة كهربائية تعمل بـ«الريموت كنترول» أو وحدة تحكم تشغيل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عن بُعد مثل «التليفزيون والتكييف والريسيفر» جميعها أجهزة لا تنطفئ كلياً أي تستمر في استهلاك الكهرباء وذلك عندما يتمّ إطفاؤها باستخدام «الريموت».

أجهزة تتسبب في رفع فاتورة الكهرباء الشهرية

وتنشر «الوطن» خلال السطور التالية بعض الأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة والتي تتسبب في رفع قيمة الفاتورة الشهرية بنحو:

غلاية المياه

تعتر غلاية المياه الكهربية من الأجهزة عالية الاستهلاك وتستخدم بشكل متكرر لتحضير المشروبات الساخنة علي مدار اليوم، حيث يبلغ معدل استهلاكها للكهرباء حوالي 310 كيلو وات للشهر الواحد، حيث نصح جهاز مرفق الكهرباء بعدم تركها موصولة بالكهرباء بشكل دائم لتوفير الاستهلاك وأيضاً للوقاية من احتراقها.

الفرن الكهربي

يعد من الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء، حيث يستهلك ما يقرب من 58 كيلو وات خلال الشهر الواحد وينصح باستبداله بفرن الغاز لأنه موفر للطاقة.

مكيف الهواء

من الأجهزة المنزلية الأعلى استهلاكا للكهرباء ويستخدم فترات طويلة خلال فصل الصيف للتغلب على الطقس الحار، حيث يبلغ متوسط استهلاك المكيف للكهرباء بمعدل 1450 كيلو وات لكل شهر ومن النصائح التي تساعد على الحد من استهلاك المكيف للكهرباء هي بضبط درجة الحرارة على 24 درجة.

المكواة الكهربائية

بالرغم من استخدامها خلال اليوم بشكل بسيط إلا أنها من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة تصل إلى 1000 وات خلال الساعة الواحدة وهو ما يوازي استهلاك مكيف الهواء لذلك لا ينصح بتركها متصلة بالكهرباء عند عدم الاستخدام.

غسالة الأطباق الكهربائية

يبلغ حجم استهلاك غسالة الأطباق في الساعة الواحدة نحو 1200 وات وهو معدل هائل في حالة استخدامها بشكل يومي أو مرتين خلال اليوم.

الميكروويف

من الأجهزة عالية الاستهلاك للكهرباء و يتخطى معدل استخدامه 500 وات لليوم الواحد ولا ينصح باستخدامه بشكل دائم توفيرًا للطاقة ويجب فصله من الكهرباء بعد الاستخدام.

استخدام الطاقة بشكل أقل

ومن بين طرق الاستخدام الصحيحة للأجهزة المنزلية للحفاظ عليها واستخدام الطاقة بشكل أقل وفقا لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك:

- افصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية غير الأساسية «التليفزيون والميكروويف - والغلاية الكهربائية» وغيرها قبل الخروج من المنزل وفي أوقات الخلود إلى النوم.

- لا تترك السخان الكهربائي متصلًا بالمصدر الكهربائي حال عدم استخدامه فترات طويلة وعليك ضبط درجة الحرارة كي لا تتجاوز 45 درجة مئوية على أقصى تقدير.

- ملء الغسالة إلى أقصى حد مسموح الاستخدام به للحد وتقليل عدد مرات التشغيل.