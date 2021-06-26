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إزالة الأجزاء الخطرة من عقار العطارين بالإسكندرية لحماية المارة

كتب:

كيرلس مجدى
09:25 م | السبت 26 يونيو 2021
انهيار الأجزاء المعلقة في عقار العطارين بالإسكندرية

انهيار الأجزاء المعلقة في عقار العطارين بالإسكندرية

انتهى حي وسط الإسكندرية، برئاسة المحاسب رجب النقيدي، قبل قليل، من إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة من عقار العطارين المنهار، وذلك عبر اللجنة المكلفة بعمليات الإزالة، التي توجهت إلى العقار الكائن في 13 شارع مرسي بدر، بناحية العطارين، الذي تعرض للانهيار جزئياً أمس الجمعة، وتسبب في مصرع 4 أشخاص، بينما تم إنقاذ 4 آخرين، بينهم سيدة مسنة أصيبت بكدمات مختلفة، وأكدت مصادر في حي وسط أنه تم إزالة باقي أجزاء العقار، حمايةً للأرواح والممتلكات.

انهيار عقار العطارين في الإسكندرية

وبلغت الحصيلة النهائية لضحايا عقار العطارين بالإسكندرية، 4 ضحايا، جميعهن سيدات، ونجاة 3 آخرين، فضلا عن إصابة سيدة، تبلغ من 70 عاماً، بكدمات مختلفة، وجرى نقلها إلى مستشفى جمال حمادة، لتلقي العلاج اللازم.

وتواجدت قوات الأمن في موقع انهيار عقار العطارين وسط الإسكندرية، وذلك من أجل تأمين الشارع، ومنع وقوف أو اصطفاف المواطنين أسفل العقار، كما تم وضع كردون أمني في الشارع، لمنع اصطفاف المواطنين، أو مرور الجيران، لحين الانتهاء من أعمال إزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار.

انهيار عقار العطارين بالإسكندرية

وتلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغاً، في وقت سابق من عصر أمس الجمعة، يفيد بسقوط أجزاء من العقار رقم 13 شارع مرسي بدر، بمنطقة العطارين، ووجود أشخاص تحت الأنقاض.

أسباب انهيار عقار العطارين بالإسكندرية 

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل الفوري مع الحادث، وتكثيف تواجد جميع القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف.

وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من طابق أرضي و4 طوابق، وصادر له قرار ترميم رقم 17 لسنة 2018، وقرار إزالة للدور الخامس برقم 44 لسنة 2018.وأعلن رجب النقيدي، رئيس حي وسط الإسكندرية، عن تجهيز مدرسة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي كإيواء مؤقت لنقل متضرري عقار العطارين المنهار.

 

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