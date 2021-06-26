ماذا تفعل في حال فقدان الكارت وعليه شحنة لم تفرغ بالعداد؟.. سؤال شائع

يتساءل عدد كبير من المواطنين، عن طرق وآليات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، بالتوازي مع تنفيذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطتها، باستبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات حديثة مسبقة الدفع، للقضاء علي أخطاء القراءات وإصدار فواتير شهرية، تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشترك.

كل عملية شحن يتم تسجيلها في ذاكرة العداد

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن كل عملية شحن يتم تسجيلها في ذاكرة العداد مسبق الدفع برقمها وقيمتها، لافتا إلى أنه في حال فقدان الكارت وعليه شحنة، لم تفرغ بالعداد يتم استخراج كارت، وعند برمجته تسجل كل البيانات، وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها، وعند تركيب الكارت بالعداد لو وجدت ذاكرته عملية لم تفرغ بالعداد، يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

إنذار في حال وصول رصيد العداد إلى 10 جنيهات

وأشار الجهاز في بيان إلى أن العداد يعطي إنذارات في حالة وصول الرصيد إلى 10 جنيهات، فتجد «لمبة الرصيد» تعطي لونا أحمرا، وهي أقصى لمبة على اليمين وإنذار آخر إذا انقطع التيار الكهربائي، وفي هذة الحالة يتم وضع الكارت في العداد بدون شحن ليعمل التيار إلى أن يتم الشحن.

طريقة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بالموبايل

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذي يدعم خاصيه الـNfc التي تتيح إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا من خلال الخطوات التالية:

- التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc.

- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالي خاصية NFC.

- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه «جلوبال» أو تحميل تطبيق الكهرباخالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا ثم اضغط «توجه بالدفع» مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

- قم بإدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.