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عاجل.. انتحار طالبة بالمنوفية لحصولها على «درجة ضعيفة» بالإعدادية

كتب:

إبراهيم الديهي
12:03 ص | الأحد 27 يونيو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أقدمت طالبة في الثالث الإعدادي على الانتحار بشنق نفسها باستخدام «إيشارب»، داخل منزل أسرتها بدائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، قبل قليل، لمروها بحالة نفسية سيئة، بسبب حصولها على «درجة ضعيفة» في امتحانات الشهادة الإعدادية.

انتحار طالبة في الشهادة الإعدادية بالمنوفية 

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون، يفيد بانتحار طالبة في الشهادة الإعدادية تدعى «م. م. ن.»، 14 سنة، مقيمة بدائرة المركز، وبسؤال أسرتها تبين أن السبب هو سوء درجاتها في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة أشمون، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، حيث أمرت بتحويل الجثة إلى المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب وملابسات الوفاة.

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