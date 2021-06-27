علا غانم عن عملها بأمريكا: أسست شركة وأوتيل لصبغ شعر الكلاب

كشفت الفنانة علا غانم، عن سر غيابها لمدة أربع سنوات، فذكرت أنها اكتشفت فجأة أنها بعدت عن مصر 4 سنوات، لكن لم تشعر بذلك، حيث كان هناك ضغط عمل لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان تريد أن يكون اليوم 40 ساعة وليس فقط 24 ساعة من أجل إنجاز كل مهامها، مؤكدة أنها قامت بافتتاح شركة في الولايات المتحدة الأمريكية بمنطقة «كاليفورنيا» وكذلك فندق لـ «الكلاب».

وأضافت «غانم»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنها قامت بعمل شركة وأوتيل للكلاب، يتم فيه صبغ شعر الكلاب وحلقه، وحققت نجاحًا كبيرًا في هذا المجال، كونها قدمت الخدمة بشكل مختلف، «عملت قلق للبرندات الكبيرة اللي في أمريكا اللي عندهم 30 و40 فرع، رغم أني عندي فرعين فقط، وأخطط للثالث بإذن الله قبل نهاية العام الجاري».

وعن سبب اختيارها هذا النوع من البزنس، ردت الفنانة علا غانم أنها دائما ما تُحب الكلاب وتربيتها، كما أن بناتها استأذنوها أن يربوا كلابا في المنزل ووافقت على ذلك بدون أي مشكلة، وكان عدد الكلاب في منزلها تقريبًا 4 أو 5، لكن بعد عام فوجئت بتضاعف العدد وقد وصلوا لـ 45 كلبا، «قولت للبنات مش كفاية كده بقى، تناقشنا في هذا الأمر معا، وكنت في نفس الوقت بفكر في بيزنس هناك، لأني كنت عاوزة أستقر».

وأردفت أن الإنسان لا يستطيع العيش بدون عمل، خاصة في الولايات المتحدة، حيث إن متطلبات الحياة هناك غالية، والأسعار بها مرتفعة، كما أن المنافسة هناك صعبة من أجل إثبات الذات، وهذا يحتاج إلى إصرار، خاصة أنها مصرية وكان لديها صعوبة في توظيف المواطنين هناك، وفوجئت مع الوقت فكرة عدم استقرار الموظفين حتى جاهدت وصمدت وقدرت أكون «كرو» ثابت في الفرعين.