الجندي: السلفيون عاملينا تورتة ياكلوها ويعقوب أول الأوثان التي سقطت

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السلفيين قسموا أنفسهم لاختصاصات، موجها حديثه للجمهور: «دي لعبة كبيرة وأنتو الضحايا والزباين المستهدفين، شيوخ السلفيين مقسمين نفسهم علشان كل واحد يأكل التورتة من غير ما يتقسم منها حتة كحكة، وكل شيخ يتفرغ لعماراته ودولارته وزوجاته ومزارع العنب الخاصة به».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أنه لا يوجد عصمة لغير الأنبياء، ولا يوجد شخص يستحق القداسة لأن ذلك حرام شرعًا، موضحًا أنه عندما نقدس الأشخاص ونعتقد أن الحق معهم في كل ما يقولونه، فهذا نوع مرفوض في الإسلام، والدين حذر من تغفيل المواطنين بهذا الأمر، لأن ذلك يُعد من الكوارث.

وأشار إلى أن كثيرًا من الناس يعبدون الشيطان بهذه الطريقة، لأن الإنسان بهذه الطرق ينفذ ما يوصله لغضب الله، فما دام الشخص يُطيع ويقدس الأشخاص ولا يتأمل فيما يقولوه ويفعله فهذا أمر خطير، وبعض الناس يتعاملون مع بعض الشيوخ بسياسة القطيع.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن سياسة القطيع هي أنهم يسيرون خلف كلامه مهما كان، فالشيخ حسين يعقوب، كان أول الأوثان البشرية التي سقطت.