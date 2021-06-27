الأوقاف: حققنا قفزة كبيرة في إيرادتنا وأصغر إمام يحصل على 4 آلاف جنيه

قال الدكتور عبدالله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمتحدث باسم الوزارة، إن الأوقاف استطاعت فى عهد الرئيس السيسى استرداد أعيان وقفية تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، منها هذا العام استعادة 36 وقفا يقدر بقيمة 880 مليون جنيه، ويتم استردادها نتيجة وضع يد ويتعامل معها من قبل هيئة الأوقاف لاستردادها.

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، أن حق الوقف لا يسقط بالتقادم، وهناك توجيه شديد باستعادة حقوق الأوقاف ممن قام بوضع يده عليها.

وأشار إلى أن الوزارة استطاعت تحقيق قفزة كبيرة فى الإيرادات، حيث حققت هذا العام المالى 2020-2021، مليارا و800 مليون جنيه، وأن قيمة الإيرادات في 2014 – 2015، كانت حوالي 626 مليون جنيه، بينما ارتفعت الإيرادات هذا العام بنسبة 186%.

وأوضح أن صافي الربح يتم صرفه فى تحسين أحوال الأئمة، إذ أن إجمالي دخل الإمام حديث التعيين على الدرجة الثالثة الحاصل على الدكتوراه 4975 جنيها، كما تصرف الإيرادات فى إعمار بيوت الله عز وجل، حيث يتم إحلال وتجديد وصيانة وترميم وفرش 6500 مسجد بتكلفة أكثر من 3 مليارات.

ولفت أن الوزارة حققت رقما قياسيا في افتتاح المساجد الجديدة، سواء التي تم الانتهاء منها بمعرفة الوزارة أو بالجهود الذاتية تحت إشراف الوزارة، حيث جرى افتتاح 1503 مساجد هذا العام.