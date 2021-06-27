عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد والإعلامية ليندا عبداللطيف، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لأول مرة.. زراعة البطيخ الأصفر والأحمر دون بذور في مصر»، حيث يتجه العالم إلى تناول البطيخ دون بذور منذ عدة سنوات، ولا سيما في أمريكا وأوروبا.

وجاء في التقرير الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر» أن هذا الاتجاه انتقل إلى عدد من الدول العربية التي تفضل البطيخ دون بذور سواء الأصفر أو الأحمر، وهو ما دفع بعض الأفراد والشركات لزراعته في مصر.

وذكر التقرير الذي عرضته القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه في إطار سعي مصر في التوسع في زراعة البطيخ دون بذور، أكد تقرير لمعهد بحوث البساتين أنه تم البدء في استعادة إنتاج تقاوي الأصناف والهجن المسجلة منها هجين البطيخ الأحمر كنوز 1 وهجين البطيخ الأصفر كناري 2 وهجين البطيخ الأصفر كناري 6 ويعد البطيخ الأصفر من الأنواع النادرة من الفاكهة في مصر.

وظهر البطيخ الأصفر لأول مرة في دولة اليابان عام 1951م، لكنه لم يكن بنفس الجودة الكبيرة التي هو عليه الآن، وذلك بسبب الطفرات الكبيرة في علم الهندسة الوراثية منذ نهايات ثمانينات القرن الماضي، حيث انتشر في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوروبية، حيث بدأ ينتشر على نطاق واسع، بالإضافة إلى البطيخ الأحمر دون بذور والبطيخ صغير الحجم.