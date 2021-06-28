حظك اليوم الإثنين 28-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الأسد يسعى دائما كي يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك، ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.