رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الإثنين 28-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:04 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
برج الأسد

برج الأسد

مولود برج الأسد يسعى دائما كي يكون في المقدمة، ما يجعله قائدا في عمله وفي حياته الشخصية والاجتماعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بأن تتخلى اليوم عن رغبتك في فرض رأيك على من حولك، ومع ذلك اهتم بحماية حقوقك ومصالحك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا لا تتجاهل حقوق شريك حياتك كي تُحترَم حقوقك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

اقرأ المزيد:

منة شلبي.. مواعيد عرض مسلسل ليه لأ الجزء الثاني

حقيقة خلع حنان ترك للحجاب بعد صورتها مع منة شلبي

«نساء الكرنتينا».. تعرف على رواية منة شلبي في «ليه لأ»

هاني رمزي عن عدم اختيار منة شلبي لـ «أبو العربي»: المسرحية مختلفة عن الفيلم

بعد وصيته «افرحوا يوم وفاتى».. منة شلبي لتامر حبيب: يغور انبساطك

منة شلبي عن منى زكي: محظوظة بالشغل مع أحمد زكي 3 مرات

منة شلبي وأحمد مالك لأول مرة في الحلقة الخامسة من مسلسل نمرة اتنين