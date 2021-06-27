محافظ الفيوم يوجه بإنهاء معوقات تطوير السواقي وحديقة المدينة  

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية، لتدخل تلك المشروعات الخدمة وتعود بالنفع على المواطنين.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء ممدوح أبو حمادة مساعد مدير أمن الفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير شبكات الصرف الصحي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتنمية العقارية، ومسؤولي المكتب الاستشاري الهندسي المنفذ لعدد من المشروعات.

محافظ الفيوم يتابع سير العمل في تطوير السواقي

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه خلال الاجتماع تابع محافظ الفيوم سير العمل وآليات التنفيذ في عدد من المشروعات الخدمية بمدينة الفيوم، والتي تشمل مشروع تطوير منطقة السواقي، والمشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، وأعمال تأهيل حديقة المدينة، موجهًا بالتكاتف والتعاون بين شركات المرافق والجهات المنفذة، لإنهاء بعض الأمور العالقة بنقل جميع المرافق وخطوط الانحدار والخطوط المتداخلة وعدم تعطيل أي أعمال، وتذليل جميع العقبات والمعوقات لإنهاء كل الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المقررة.

الأنصاري يوجه رئيس شركة المياه بإعداد مقايسة لأعمال نقل الخطوط

وجه «الأنصاري»، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بإعداد مقايسة لأعمال نقل خطوط المياه والصرف الصحي من أرض المشروع التجاري الترفيهي بكيمان فارس، لافتًا إلى ضرورة المتابعة الميدانية والنزول على الطبيعة لجميع مواقع المشروعات التي تنفذ على أرض المحافظة، للإسراع بمعدلات التنفيذ لتدخل الخدمة في القريب العاجل لخدمة المواطن الفيومي.

الأنصاري: المشروعات تعمل على تحسين وتغيير الشكل الجمالي

وأوضح محافظ الفيوم، أن تلك المشروعات هي مشروعات حتمية وحيوية، وتؤكد توجه الدولة في الاستغلال الأمثل لكل مواردها، لافتًا إلى أنها ستعمل على تحسين وتغيير الشكل الجمالي والحضاري لمدينة الفيوم.

وضع لوحات إرشادية بموقع كل مشروع توضح مكوناته والهدف منه

وجه «الأنصاري» مسؤولي الجهات المنفذة، بإنهاء الأعمال بالمناطق التي ليس بها تداخلات أو نقل مرافق، للاستفادة من الوقت والانتهاء منها في المدد الزمنية المحددة، فضلًا عن عمل ووضع لوحات إرشادية بموقع كل مشروع توضح مكونات المشروع والهدف منه ومدة التنفيذ.

السكرتير المساعد يستعرض تقرير وشرح مفصل لخطوط الانحدار

واستعرض سكرتير عام المحافظة المساعد، خلال الاجتماع، تقريرا وشرحا مفصلا لخطوط الانحدار والخطوط المتداخلة المتواجدة وارتباطها ببعض المحطات الأخرى والمعد من مجموعة العمل، بعد المعاينة على الطبيعة لأرض مشروع تطوير السواقي، فضلًا عن طرح بعض الحلول البديلة المقترحة لنقل هذه الخطوط.