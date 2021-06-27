الحكومة تحسم العرض الأوكراني لتطوير «الحديد والصلب» خلال ساعات

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن اللجنة المشكلة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية لفحص العرض المقدم من شركة أوكرانية، لتطوير شركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، ستحسم أمرها من العرض خلال 24 ساعة.

وأضاف «توفيق» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تلقت عرضين لتطوير الحديد والصلب، بعد إعلان تصفية الشركة، عرض من شركة صحاري والثاني من الشركة الأوكرانية، وجرى البت برفض العرض الأول، عندما رفضت الشركة في شهر مايو الماضي، استكمال المناقشات مع شركة صحارى جروب، لعدم تقديمها كل البيانات والمستندات المطلوبة منها، بخصوص عرضها لتطوير الشركة،

ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ستحسم أيضا أمر العرض الثاني خلال ساعات.

استدعاء «الحديد والصلب» من التصفية جائز

وقال «توفيق»، إن استدعاء الحديد والصلب من التصفية جائز، حال تلقيها عرضا جاد للتطوير، على غرار ما حدث مع شركة النصر للسيارات، التي عادت للحياة بعد 7 سنوات تحت التصفية.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية «تحت التصفية»، كشفت خلال الشهر الجاري، عن تلقيها عرضا أوكرانيا لإعادة إحيائها بنظام المشاركة في الإيرادات، وجار دراسته.

وأوضحت في بيان لـ«البورصة المصرية»، أن العرض مكون من جزء فني وآخر مالي، وجار دراسته من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت شركة الحديد والصلب، أعلنت في إبريل الماضي في بيان لإدارة البورصة المصرية أيضا، إن شركة صحارى لم تقدم المستندات المطلوبة منها، كما لم تقدم الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح.

ويتوزع هيكل رأس مال شركة الحديد والصلب «تحت التصفية»، بين القابضة للصناعات المعدنية بنسبة 82.4%، بينما شركة النصر للتعدين بنسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى مساهمين آخرين بنسب أقل من 5%.