«العمر مجرد رقم».. شيخ بلد بالمنوفية يحصل على الإعدادية وعمره 56 عاما

أثبت أن العمر مجرد رقم، وأن الإنسان ما زال بإمكانه تحقيق أحلامه ما دام حيا، حيث قرر «عبدالعزيز» الحصول على الشهادة الإعدادية، وهو في سن السادسة والخمسين، فبعد تركه المجال التعليمي منذ 41 سنة، خاض تجربة الدراسة من جديد والدخول للامتحان، ونجح في الحصول على الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

ترك التعليم في طفولته ثم عاد إليه في كهولته

عبد العزيز محمد عامر، شيخ البلد بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قرر خوص التحدي من أجل الحصول على الشهادة الإعدادية، متحديا كل الصعاب، حيث ترك العملية التعليمية منذ عشرات السنين، بعد توقفه عن الدراسة وهو في عمر 15 عاما، لمساعدة والده في زراعة الأرض.

«قررت آخُد الشهادة الإعدادية، وأدخل الامتحان من جديد، ونجحت الحمد لله»، بهذه الكلمات بدأ «عبدالعزيز» حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أن الفكرة راودته خلال السنوات الماضية، إلى أن قرر تسجيل الدخول في مديرية التربية والتعليم كطالب في الشهادة الإعدادية.

«شيخ البلد» لم يكمل الشهادة الإعدادية قبل 41 عاما، وفشل في اجتيازها بعد رسوبه، وفقا لقوله، مؤكدا أنه سجَّل نفسه كطالب من المنازل في العام الحالي، ونجح وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية وتبين أنه ناجح، مشددا على أنه حصل على الشهادة الإعدادية بهدف تطوير حياته العملية.

«شيخ البلد»: «أسرتي فخورة بيا»

البعض فوجئ بتسجيل «شيخ البلد» في مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، للحصول على الشهادة الإعدادية، ثم نجاحه، ولكنه فخور بنفسه، وأسرته فخورة به، قائلا «أهلي ساعدوني في الدراسة والكل فرحان بنجاحي»، موجها الشكر لكل من ساعده في الحصول على الشهادة الإعدادية.