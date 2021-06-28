وزير النقل يكشف في 20 نقطة خطة تطوير السكة الحديد: «انتهى زمن الطبطبة»

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن خطة تحديث مرفق السكة الحديد، ولا سيما الإشارات والقضبان، وتدريب العاملين في المرفق الحيوي، وتوقيف مثيري الشغب، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية له.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز ما قاله وزير النقل في النقاط التالية:

- عملية تطوير السكك الحديدية تشمل تحديث الجرارات والعربات بتكلفة تصل إلى 200 مليار جنيه.

- أفضل 4 شركات عالمية تقوم بتحديث نظام الإشارات ووسائل التحكم بمختلف أنحاء الجمهورية.

- من المقرر الانتهاء من تحديث نظام الإشارة بخط القاهرة - الإسكندرية وبورسعيد – الزقازيق نهاية العام الجاري.

- تحديث نظم الإشارات والتحكم تبلغ 50 مليار جنيه، وتكلفة تحديث قضبان السكك الحديدية 50 مليار جنيه، وعملية التطوير التي تنتهي 2023، ستمنع وقوع الحوادث حال عدم وجود تدخل من العنصر البشري.

- الشرطة تتخذ الإجراءات القانونية حيال الركاب المخالفين بتحرير محاضر لهم.

- عدد الركاب ارتفع إلى مليون راكب مرة أخرى ابتداء من 30 يونيو 2020.

- الإهمال كان وراء حادث قطاري سوهاج.

- 268 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يعملون في السكة الحديد.

- معظم العناصر الإخوانية الإرهابية كانوا يعملون في الأماكن الخطيرة مثل قائد القطار أو الورش، وتم نقل العناصر المتطرفة إلى ورشة إصلاح العربات (البواجي).

- أحد أسباب حادث قطار طوخ هو فك (البوجي).

- أعترف بخطأي أنني أعطيت فرصة للعناصر المتطرفة على أمل الحفاظ على أكل عيشهم.

- انتهى عصر الطبطبة مع العناصر الإثارية، وتم رصد 27 عنصرا إثاريا يحرضون العمال على عدم العمل.

- لا أستطيع تشغيل محطة السكة الحديد لتكون «سبيل ببلاش» لأن هذه أموال الناس ويجب الحفاظ عليها.

- اللي هايشتغل معايا لازم يكون منضبط ويحافظ على أموال السكة الحديد اللي هي أموال الشعب

- إضافة شبابيك إضافية للمواطنين لتسهيل قطع التذاكر، لأن ذلك يحافظ على حق السكة الحديد.

- قانون السكة الجديد يتيح أخذ الكمسري 40% من قيمة المخالفات ولن يتم تغييره حاليا.

- «حادثة إسكندرية حصلت ليه عشان السواق كان الواد بلية لو كان سواق محترف كان هيخاف على الشغل، انتهى عصر إننا نركب الواد بلية القطر أرجوكم ساعدوني وأنا هساعدكم».

- التطوير مكن السكك الحديدية من شراء جرارات وعربات جديدة، مع إصلاح التالفة.

- وزارة النقل تستهدف وصول عدد ركاب السكك الحديدية إلى 2 مليون راكب في 30 يونيو 2023.

- إعادة تأهيل جرارات دخلت الخدمة منذ الثمانينات.