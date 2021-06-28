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بعد حصول شيخ بلد على الشهادة الإعدادية في عمر 56.. تعرف على مجموعه

«عامر»: حصلت على حصلت علي 69.5% ولم أجد صعوبة في المذاكرة

كتب:

إبراهيم الديهي
02:57 م | الإثنين 28 يونيو 2021
الحاج عبدالعزيز شيخ بلد قرية بهواش

الحاج عبدالعزيز شيخ بلد قرية بهواش

كشف عبدالعزيز عامر، أكبر طالب حصل علي الشهادة الإعدادية، عن نجاحه في التمتحانات هذا العام بعد تسجيله في الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم، منازل، مؤكدا أنه نجح بنسبة 69.5% وحصل علي مجموع 194 درجة، لافتا إلى سعادته بإعلان مديرية التربية والتعليم عن تكريمه على نجاحه .

وأضاف «عامر»، لـ«الوطن»، إنه يعمل شيخ بلد قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، ورسب في امتحان الصف الثالث الإعدادي قبل 41 سنة، وبسبب عمله في الأراضي الزراعية مع والده قرر ترك الدراسة لمساعدة الأسرة، مؤكدا أنه سعيد بخطوة الحصول علي الشهادة الإعدادية، وأن أسرته ساعدته علي النجاح في الامتحانات.

وأوضح، أنه ترك التعليم في سن الخامسة عشر، منذ 41 سنة، مطالبا من لم يستكمل تعليمه أن يبادر بالحصول علي الشهادات، مضيفا أنه لم يجد صعوبه في الدراسة أو التعلم، قائلا: «الموضوع كله تحدي مع نفسك، إذا قدرت تاخد الخطوه دي بجد أكيد ربنا هيوفقك ومع شوية اجتهاد هتنجح». 

 

وأشاد أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بحصول  شيخ بلد قرية بهواش بمنوف، علي الشهادة الإعدادية، مضيفا أنه نموذج يجب الاقتداء به، مشددا علي أن الباب مفتوح لمن يريد أن يستكمل تعليمه بالمنوفية . 

وأضاف: «قررت تكريم شيخ البلد الحاج عبدالعزيز عامر، لأنه يستحق التكريم، فهو نموذج للتحدي والإرادة والبحث عن العلم والمعرفة حتي مع كبر سنه وعدم احتياجه للشهادة الإعدادية». 

 

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