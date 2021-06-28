بتكلفة 106 مليارات.. تعرف على مشروعات بني سويف التنموية في 7 سنوات

حظيت محافظة بني سويف خلال الـ 7 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحزمة من المشروعات القومية الخدمية والتنموية بقيمة تجاوزت الـ 106مليارات جنيه، والتي شملت مختلف القطاعات والمرافق الحيوية، خاصة البنية التحتية وقطاعات الصحة والصرف الصحي والإسكان وغيرها من القطاعات الهامة، والتي استهدفت تحقيق نقلة نوعية في القطاعات الحيوية، ووفرت عشرات الآلاف من فرص العمل أثناء التنفيذ وبعده، وهو ما جعل من بنى سويف نقطة جذب واعدة للاستثمارات الدولية.

بني سويف عانت من التهميش لعقود

وهيئت بيئة الأعمال لتنفيذ المشروعات الخدمية، والذي نتج عنها نقل بنى سويف من خانة الأكثر فقرا نتيجة للتهميش الذي عانته المحافظة لعقود، للأكثر جذبا للاستثمارات بينها استثمارات عالمية منها محطة كهرباء غياضة ومجمع مصانع الرخام والجرانيت والأسمنت والتي أضفت تحسنا ملموسا على مستوى وجودة معيشة المواطنين، كان من أبرز المشروعات التي جرى إنشائها في محافظة بني سويف، ما نرصده في السطور التالية.

مشروعات على أرض بني سويف.. محطة كهرباء غياضة

تعمل المحطة بتكنولوجيا H_Class، وبلغت تكلفتها 2 مليار و500 ألف يورو، وهى الأكبر من نوعها عالميا ضمن 3 محطات على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذها في 30 شهرا بمعدل تنفيذ قياسي، وهي تعد أكبر مشروع قومي يتحقق على أرض بني سويف وشارك فيها 8 آلاف عامل بشكل مباشر، حيث وفرت أكثر من 35 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ودعمت الشبكة العامة لكهرباء بـ 20%.

مشروعات على أرض بني سويف.. محور عدلي منصور

وفي قطاع الطرق والنقل، كان أهم مشروع تم تنفيذه هو محور عدلي منصور، الذي يعتبر من أكبر المحاور التنموية التي تم تنفيذها على مستوى محافظات الصعيد، وبلغت تكلفة إنشائه مليارا و147 مليون جنيه، ويضم المحور 3 قطاعات، بطول 5 كم أفقي، ليصل إجمالي طول المحور إلى 7 كم، ليربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم والجديد بالطريق الصحراوي الغربي، والطريق الزراعي الجيزة – أسوان، وأصبح من العوامل التي تساهم في جذب مزيد الاستثمارات للمحافظة، وتسعى المحافظة حالياً بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة في تنفيذ خطة لتنمية المنطقة المحيطة بالمحور في الجانبين اقتصاديا.

مشروعات على أرض بني سويف.. طريق بني سويف الزعفرانة

ذلك الطريق الذي فتح آفاقاً جديدة ومنفذاً لبني سويف للوصول إلى موانئ البحر الأحمر شرقا، حيث يبلغ طوله 158 كيلومترا وعرض 23 مترا بواقع 3 حارات لكل اتجاه، وساعد في ربط ضم طرق الجمهورية بمحور عرضي واحد (بني سويف – الزعفرانة)، وعزًز من مكانة بني سويف على الخريطة الاقتصادية للمحافظة.

مشروعات على أرض بني سويف.. المنطقة التكنولوجية

وفي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، كانت بني سويف من المحافظات المحظوظة بعد إنشاء المنطقة التكنولوجية على مساحة 55 فداناً، بتكلفة 430 مليون جنيه، وتستهدف توفير ما يقرب من 2000 فرصة عمل وهي إحدى المبادرات الرئاسية الرائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات لتفتح آفاقاً استثمارية جديدة وواعدة في قطاع الاتصالات من خلال اجتذاب كبريات الشركات في قطاع الاتصالات والتعهيد والتكنولوجيا.

مشروعات على أرض بني سويف..الجامعة التكنولوجية

كما تحتضن بني سويف الجامعة المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، والتي تعتبر الأولى في الصعيد ضمن 3 جامعات على مستوى الجمهورية تكلفتهم حوالي مليار جنيه مصري، ويدرس الطلاب بالجامعة برنامج ميكاترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات، بهدف إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، حيث تهدف الجامعة إلى استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، وتعتمد على تدريس مناهج التكنولوجية الكورية.

مشروعات على أرض بني سويف.. صوامع سدس

وفي قطاع التموين واللوجيستيات تم تنفيذ مشروع صوامع سدس، بتكلفة 67 مليون جنيه و4.5 مليون دولار، وتضم 12 صومعة (خلية)، بسعة إجمالية 60 ألف طن تكفي لتخزين 25% من إجمالي محصول القمح بالمحافظة، حيث تم تجهيز الخلايا بأحدث نظم تكنولوجيات التخزين فى العالم باستخدام نظم حديثة في إدارة وتبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، فضلاً عن توافر جميع وسائل الأمن والسلامة والمتطلبات الأساسية اللازمة بأماكن التخزين.

مشروعات على أرض بني سويف.. مستشفى بني سويف التخصصي

وفي قطاع الصحة تم تطوير مستشفى بني سويف العام وتحويله لمستشفى تخصصي، ويعد صرحا طبيا نوعيا ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وجار استكمال الثانية، إذ تصل تكلفة المشروع 320 مليون جنيه على 4 مراحل، والتي دعمت الخدمة الصحية على مستوى المحافظة بأقسام طبية جديدة وتخصصات نادرة.

مشروعات على أرض بني سويف.. ديوان عام محافظة بني سويف

وفي خطوة هامة لاستعادة هيبة الدولة وتعمير ما خربته يد الإرهاب وقوى الشر، تم إعادة بناء ديوان عام المحافظة القديم بتكلفة 125 مليون جنيه على مساحة 4115 مترا، ليضم كافة إدارات الديوان العام التي كانت لها مقار خارج مبنى الديوان، الذي تم تصميمه وبناؤه على أحدث طراز كمجمع خدمي من 7 طوابق، ودعمه بكافة التجهيزات وأعمال التأثيث، وتوفير مصاعد لسهولة حركة المواطنين والموظفين، ويتميز بموقعه القريب والذي يوفر الجهد والوقت على المواطنين المترددين على منافذ الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية.

مشروعات على أرض بني سويف.. مياه الشرب والصرف الصحي

كما تم تنفيذ حزمة من المشروعات الهامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى مراكز المحافظة، بهدف توفير سبل العيش الكريم للمواطنين خاصة في القرى منها: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة 995 مليون جنيه، والتي شملت محطة معالجة دشاشة بطاقة 23 ألف م3/يوم، لخدمة قرى مركز سمسطا، توسعات محطة معالجة اهناسيا بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، توسعات محطة معالجة صرف صحي أبو صير الملق طاقة 12 ألف م3/يوم، توسعات محطة معالجة صرف صحي طنسا بني مالو طاقة 4 آلاف م3/يوم، توسعات محطة مياه الواسطى لخدمة 75 ألف مواطن، شبكات مرافق الإسكان الاجتماعي ببني سويف الجديدة، إحلال وتجديد شبكات مياه بطول 8 كم، بجانب مشروع الصرف الصحي والصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية بتكلفة تعدت 200 مليون جنيه.

مشروعات على أرض بني سويف.. قطاع الري

وفي قطاع الري تم تنفيذ 19 مشروعاً، بتكلفة 237 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، والتي تنوعت لتشمل إنشاء محطتي ري سدمنت، قوطة، واستفادة 19.6 ألف فدان من المحطتين، ومحطة طلمبات بني صالح، لتحسين الصرف الزراعي لزمام 40 ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بمناطق "قشيشة الأولى والثالثة، غرب اليوسفى الثانية"ب"، قبلي سليم ب، أشمنت الشرقى.

مشروعات على أرض بني سويف.. ملف التعليم

وكان ملف التعليم حاضرا بقوة على خريطة مشروعات النهضة الكبرى التي شهدتها المحافظة خلال السنوات السبع الماضية، حيث تم تنفيذ مشروعات كبري في التعليم العام والجامعي والنوعي، منها: الانتهاء من تنفيذ مشروعات في قطاع التعليم قبل الجامعي، بتكلفة 448.9 مليون جنيه، أضافة إلى إنشاء وإحلال وتوسعة 2043 فصلا، فيما تم الانتهاء من إنشاء الجامعة التكنولوجية ببني سويف، بتكلفة 135 مليون جنيه، والذي انعكس في ارتفاع نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس ابتدائية وإعدادية حكومي إلى 98.6%، إذ ارتفعت نسبة القرى التي تتوافر بها مدارس إعدادية حكومية فقط إلى 88.7%.

مشروعات على أرض بني سويف.. مجال الطاقة

وتم تنفيذ مشرعات كبرى في مجال الطاقة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة 1.6 مليار جنيه منها محطة محولات بني سويف الصناعية، وتوسعة محطـتي محولات الكريمات وأهناسيا، خط بنى سويف شرق/الزعفرانة 2 بطول 88كم، والانتهاء من خط الغاز الطبيعي بمركز الواسطى بطول 65 كم، وتنفيذ 151 مشروعاً ضمن برامج التنمية المحلية الكهرباء والإنارة، بجانب تركيب ورفع كفاءة 50 محول وكشك كهرباء، وإنارة طرق بطول 62.8 كم.

مشروعات على أرض بني سويف.. مشروعات التنمية المحلية

هذا بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات نوعية في مجال التنمية المحلية خلال عامين، والتي تضمنت: الانتهاء من تنفيذ 71 مشروعاً، ضمن برامج التنمية المحلية: الأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، بتكلفة بلغت 315 مليون جنيه، ونتج عنها إنشاء وتطوير وتجهيز 68 من مبان الوحدات المحلية، وإنشاء 2 مركز تكنولوجي، إنشاء وتطوير 11 وحدة إطفاء، و3 وحدات مرور، علاوة على توفير 6.7 ألف من مهمات ومعدات الحماية المدنية والمرور. كما تضمنت المشروعات مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة ببياض العرب، والذي يعتبر أحد أهم صروح دعم المشروعات الصغيرة ، وتكلف إنشاؤه 856 مليونا و62 ألف جنيه، على مساحة 70 فدانًا، ويتكون من 20 هنجرًا، بإجمالى 266 وحدة صناعية، بهدف توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

مشروعات على أرض بني سويف.. قطاع الصحة

ويتم حاليا تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر بنى سويف، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأول، والتي دعمت مستوى الخدمة المقدمة بالمستشفى بإضافة قسم عناية جديد بطاقة 23 سرير، وجاري تطوير الأقسام الداخلية بطاقة 100سرير ، وتطوير قسم الاشتباه الإيجابي بفيروس كورونا، بما يسهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية في مجابهة تداعيات الفيروس.

كذلك تطوير مستشفى اهناسيا المركزي بتكلفة 94 مليون جنيه، وإنشاء عيادة اهناسيا للتأمين الصحي بتكلفة مليون و600 ألف جنيه، وذلك ضمن خطة طموحة لتطوير مستوى الخدمة الصحية.

مشروعات على أرض بني سويف.. الإسكان الاجتماعي

وفي قطاع الإسكان الاجتماعي شهدت بني سويف طفرة نوعية في مشروعات الإسكان الاجتماعي خلال تلك الفترة، حيث تم إنشاء 449 عمارة تحتوى على أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، والتي تخطت تكلفتها مليار و200 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 50 ألف نسمة، وساهمت في رفع العبء عن كاهل الشباب والمواطن البسيط، من خلال سكن حضاري وخدمات ومرافق متوافرة، عن طريق الحصول عليها بالتقسيط الممكن لسنوات عديدة لمحدودي الدخل.

مشروعات على أرض بني سويف.. إعمار القرى

وفي مجال إعمار القرى لتوفير سكن كريم لأهالي الريف، فقد تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 5617 منزل خلال 7 سنوات، بتكلفة تخطت الـ 190 مليون جنيه، حيث تم إعادة تأهيل تلك المنازل في شكل مبان تجمع بين الطراز الحديث والريفي، بجانب تأثيثها بمستوى يليق بالمواطن المصري، وحققت طفرة في مستوى وجودة حياة المواطن في الريف، وعززت من مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

مشروعات على أرض بني سويف.. مجمع الرخام والجرانيت والأسمنت

كما تنوعت المشروعات التي حظيت بها المحافظة، واعتمدت بشكل كبير على الميزة التنافسية والمقومات والموارد الطبيعية التي تشتهر بها بني سويف، وهو ما رشحها لتكون مركزاً لصناعة الأسمنت والرخام والجرانيت، حيث تم إنشاء أكبر مجمع مصانع للجرانيت والرخام والأسمنت، بتكلفة 282 مليون جنيه و28.7 مليون دولار، ومجمع مصانع الأسمنت بتكلفة 1053 مليون دولار، والتي وفرت العديد من فرص العمل المناسبة وساعدت على زيادة المنتج المحلي بأسعار منافسة بجانب التصدير للخارج، وساهمت في تعظيم الاستفادة من المخزون الطبيعي للرخام والجرانيت، والذي تزخر به الصحارى المصرية.

مشروعات على أرض بني سويف.. تطوير المراكز التكنولوجية

كما نفذت المحافظة خطوات جادة في مشروع تطوير المراكز التكنولوجية ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي والحوكمة، حيث تم تطوير وتشغيل 6 مراكز تكنولوجية، بحانب إنشاء وتشغيل مركزين تكنولوجيين أحدهما بمجلس مدينة بنى سويف، والآخر بديوان عام المحافظة، وتم تدريب 180 موظفا على المنظومة الجديدة، التي تستهدف إعداد وتطبيق دليل موحد للخدمات، ليتم من خلاله تقديم الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية من خلال نظام الشباك الواحد،والتي تم دعمها بتوفير الوسائل الحديثة والتجهيزات اللازمة لراحة المواطنين، وتعمل على تحقيق الشفافية والنزاهة والقضاء على الوساطة والمحسوبيات.

مشروعات على أرض بني سويف.. المشروع القومي للزرعات المحمية

وتشهد بني سويف حاليا تنفيذ المشروع القومي للزرعات المحمية على مساحة 51 ألف فدان بدائرة مركزي ببا والفشن ومحافظة المنيا، ويستهدف توفير من 250 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل، حيث يمثل المشروع، دعمًا مهمًا ورقمًا محوريًا في الاقتصاد القومي بشكل عام، ويضع مصر على الخريطة العالمية للتصدير ، ويعمل على توفير ألاف من فرص العمل.

مشروعات على أرض بني سويف.. تبطين الترع

فيما يتم العمل في المشروع القومي لتبطين الترع، وهو المشروع الذي تتبناه القيادة السياسية، كأحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في الفترة الحالية، والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، بهدف توفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية، حيث تم الانتهاء من 215 كم بزمام مراكز المحافظة بتكلفة حتي الآن تجاوزت الـ 396 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت أكثر من 70% من المستهدف في المرحلة الأولي والبالغ نحو 300 كيلو متر، وجار العمل على تأهيل وتبطين 18 ترعة أخرى تطوير كورنيش النيل تم الانتهاء من تطوير كورنيش النيل"الجزء العلوي"بطول 5 كيلو متر بتكلفة تزيد عن 50 مليون جنيه، وجار تطوير الكورنيش في الجزء السفلى بطول 1.5 كم بتكلفة 200 مليون جنيه، بهدف تحويل المنطقة لمتنفس حضاري ومنطقة استثمارية تدعم القطاع الاقتصادي.

مشروعات على أرض بني سويف ..قطاع الشباب والرياضة

كما شهد قطاع الشباب والرياضة تحسنا ملموسا خلال تلك الفترة عن طريق تنفيذ مشروع تطوير وتأمين إستاد بنى سويف الرياضي ضمن استكمال المدينة الرياضية، حيث تكلفت أعمال التطوير والتأمين 13 مليونا، والتي وضعت بنى سويف ضمن أهم المدن الرياضية، لتكون مؤهلة لاستضافة الأحداث والمسابقات الرياضية المحلية، واستقبال الفرق الرياضية في مختلف الألعاب، بما ينعكس على تنمية المهارات الرياضية وزيادة الانتماء الوطني.

مشروعات على أرض بني سويف.. تطوير وتهيئة الطرق الداخلية

وشهدت السنوات السبع الماضية تنفيذ عدة مشروعات استهدفت تقوية شبكة الطرق الداخلية، حيث تم رصف وإعادة رصف 227 طريقاً و228 شارعاً بأطوال 575 كم، والتي تكلفت 575 مليون جنيه، استفاد منها حوالي 200 قرية وأكثر من 800 عزبة، وساهمت في ربط الطرق الرئيسية بالطرق الفرعية لتسهيل حياة المواطنين، وارتقت بمستوى وجودة حياة المواطنين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ حزمة من المشروعات لتقوية الطرق الرئيسية، منها: ازدواج الطريق الزراعي بنى سويف المنيا وصلة سدس، بطول 25 كم بتكلفة 146 مليون جنيه، وإنشاء وصلات ربط كباري النيل بالطرق الرئيسية بطول 13 كم بتكلفة بلغت 50 مليون جنيه، رصف طريق بني سويف اهناسيا بطول 14 كم وتكلفة 17 مليون جنيه، والطريق الواصل بين مصنع الأسمنت والرخام بتكلفة 40 مليونا، والتي ساهمت في ربط شبكة الطرق شرقا وغربا، وخلق محاور مرورية جديدة للمنطقة الصناعية.

مشروعات على أرض بني سويف.. المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإدارج 66 قرية

وكانت المبادرة الرئاسية حياة كريمة هدية الرئيس السيسي لأهالي 66 قرية بمركزي ببا وناصر بالمحافظة، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة ورفع قدرات البنية الأساسية والتحتية من كل الجوانب الخدمية، وذلك لتغيير واقع حياة المواطنين على نحو أفضل وأشمل، حيث تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليارات جنيه، يستفيد منها أكثر من 700 ألف مواطن بالمركزين، حيث يتم حاليا تنفيذ 62 مشروعا من إجمالي المشروعات المستهدفة والتي تزيد عن 1220 مشروعا، إذ يعد المشروع الأكبر والأول من نوعه عبر التاريخ المصري، ومن المتوقع أن يحدث نقلة خدمية وتنموية بالريف المصري.