خلال 3 أشهر.. إزالة تعديات بمساحة 224 ألف متر على نيل بني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة 1400متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، اليوم، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالة تعد على مساحة إجمالية 224 ألف و461 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

وتابع محافظ بني سويف حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ بني سويف تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 3 حالات تعد بالردم على مساحة 1400متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 609 حالة تعد على مساحة إجمالية 224 ألف و461 متراً مربعاً ، وذلك منذ بدء الحملة وحتى اليوم.

فيما أشار أحمد إبراهيم إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات بدأت أواخر مارس الماضى وتسمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.