إزالة 5 حالات تعد على «نيل بني سويف» بمساحة 3300 متر

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، إزالة 5 حالات تعد بالردم على مساحة 3300 متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 606 حالات تعدِ على مساحة إجمالية 223 ألفًا و61 مترًا، منذ بدء تنفيذ الموجة 17 لإزالة التعديات على نهر النيل في أواخر مارس الماضي، حتى اليوم، والتي تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل، بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية.

وتابع غنيم، سير العمل في حملات الموجة الـ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضي المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ، تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى إزالة 5 حالات تعد بالردم على مساحة 3300 متراً بنطاق مركز ومدينة الفشن، ليصل بإجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 606 حالة تعد على مساحة إجمالية 223 ألفًا و61 مترًا مربعًا، وذلك منذ بدء الحملة حتى اليوم.

وأشار أحمد إبراهيم، إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت أواخر مارس الماضي وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، مؤكدًا تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، للأجهزة التنفيذية المعنية، بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.