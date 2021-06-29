حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتعاطف مع الآخرين، ويتهرب من الواقع، ويتسم بأنه كتوم للأسرار وغامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، القمر في برجك ويمدك ذلك باليقظة والتألق والثقة والفلك يدعم كل مبادرة تقوم بها.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تبدو مؤثرا في الجنس الآخر واليوم قد ترى تأثيرك في نظرات الإعجاب الموجهة لك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 فبراير