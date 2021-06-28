إلغاء العمل بعزل الباجور بعد انخفاض أعداد إصابات كورونا

قررت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إلغاء قرارها السابق بتخصيص مستشفى الباجور المركزي، في محافظة المنوفية، لاستقبال وعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، على أن يعود المستشفى إلى عمله بشكل طبيعي، من خلال استقبال المرضي والمصابين، بعد سنتين من تخصيصها كمستشفى عزل رئيسي لمصابي الفيروس التاجي المستجد بمحافظة المنوفية.

وزارة الصحة تلغي العمل بمستشفى عزل الباجور وعودته لطبيعته

وأرسلت إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة، بقيادة الدكتور مصطفى غنيمة، خطاباً إلي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، تخطرها فيه بإلغاء العمل بمستشفى عزل الباجور، بعد انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، حيث جاء في الخطاب: «نظراً للانخفاض الملحوظ في أعداد مرضى فيروس كورونا المستجد، والذي بدوره أدى إلى انخفاض نسب الاشغال في المستشفيات المخصصة لعزل المرضى المصابين، وحرصاً على تقديم الخدمات العلاجية لجميع المرضى، فإنه لا مانع من إعادة تشغيل مستشفى الباجور المركزي، لاستقبال المرضى».

وأضاف خطاب وزارة الصحة لمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه «لا مانع من عودة المستشفى للعمل بشكل طبيعي، مع الاحتفاظ بـ25% من القسم الداخلي والعناية المركزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، مع ضرورة التأكيد المشدد على الالتزام بالمسارات المنفصلة بالمستشفيات، والتطبيق الكامل لإجراءات مكافحة العدوى».

انخفاض أعداد إصابات كورونا في المنوفية

وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن أعداد المصابين في مستشفيات العزل بالمنوفية انخفضت بشكل ملحوظ، خلال الفترة الماضية، مما يدل على انتهاء الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد.