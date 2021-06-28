شيخ بلد بمنوف ينفي حصوله على الإعدادية للترشح للعمدية: «مش عايزها»

شائعات عديدة طالت «الحاج عبد العزيز عامر»، شيخ البلد بقرية «بهواش»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد حصوله على الشهادة الإعدادية هذا العام، عن عمر 56 سنة، من بينها أنه حصل على الشهادة الإعدادية حتى يمكنه الترشح لمنصب العمدة في قريته خلال الفترة المقبلة، كما أن خوضه التجربة التعليمية في هذه السن، جعلت البعض يسخرون منه، رغم أن الأغلبية تدعمه في خطواته الدراسية، متمنين له التوفيق واستكمال تعليمه.

وسرعان ما نفى شيخ البلد قرية «بهواش» ما تردد عن قيامه بالحصول على الشهادة الإعدادية، لكي يترشح لمنصب عمدة القرية، مشدداً على أن هذه «افتراءات وأكاذيب» يتم تداولها على غير الحقيقة، مؤكداً أنه حصل على الشهادة الإعدادية لرغبته في استكمال الشهادة الاعدادية، بعد 41 سنة، لأنها كانت تمثل تحدياً شخصياً بالنسبة له، وعن احتمال ترشحه لعمدية القرية، شدد على قوله: «مش عايزها».

وأضاف «الحاج عبد العزيز عامر»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه سعيد بإعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تكريمه غداً الثلاثاء، مؤكداً أنه ترك الدراسة وهو في عمر 15 سنة، لكي يعمل مع والده في زراعة الأرض الزراعية، كما أشار إلى أنه رسب في الشهادة الإعدادية قبل 41 سنة، وقرر استكمال الدراسة هذا العام، بمساعدة أسرته.

ومن جانبه، قال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم تكريم «الحاج عبدالعزيز عامر»، شيخ بلد قرية «بهواش»، لحصوله على الشهادة الإعدادية وهو في عمر 56 سنة، مؤكداً أنه يُعتبر نموذجاً يجب أن يحتذي به الجميع، وأضاف أن الباب مفتوح للجميع، لكي يستكملوا دراستهم في الشهادات المختلفة.