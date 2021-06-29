الأعلى منذ بدء كورونا.. افتتاح «فاست 9» بأمريكا الشمالية يحقق 70 مليون

حقق الفيلم الأمريكي «فاست أند فيوريوس 9»، نحو 70 مليون دولار في افتتاحه بأمريكا الشمالية في نهاية الأسبوع الماضي،، من خلال عرضه في 4179 دار عرض سينمائي، وهي الإيرادات الأعلى منذ بدء فيروس كورونا السمتجد «كوفيد 19».

وجاءت أرقام عطلة نهاية الأسبوع الكبيرة في أمريكا، لتضيف إلى النجاح العالمي للفيلم، الذي حقق حتى الآن 405 ملايين دولار، منذ افتتاحه حول العالم، في شهر مايو الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

سلسلة «فاست أند فيوريوس» حققت أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم

ويعد الافتتاح القوي، نجاحا آخر للسسلة، التي تعتبر من أشهر الأسماء في صالات السينما، بعد أن حققت أكثر من 6 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم.

وجرى تأجيل إصدار الجزء التاسع من السلسلة، عدة مرات بسبب «كورونا»، فيما لم تهدر شركة «يونيفيرسال» الأمريكية، أي وقت لتعلن تأجيل عرضه الأول، الذي كان مقررا في مايو 2020، في خطوة لم تلق ترحيبا كبيرا حينها.

وكانت رئيسة مجموعة «يونيفرسال» الترفيهية، دونا لانجلي، قالت في ديسمبر الماضي، إن دور العرض «كانت مستاءة جدا منا، لأنهم اعتقدوا أننا بالغنا في رد فعلنا. حتى البعض داخل الشركة اعتقدوا أننا مجانين بعض الشيء لفعل ذلك».

والفليم من بطولة فان ديزل وميشيل رودريجيز وجوردانا بروستر وتيريز جيبسون وكريس بريدجز وناتالي إيمانويل ونجم المصارع جون سينا.

وجاء في المرتبة الثانية الجزء الثاني من فيلم مكان هادئ «A Quiet Place Part II»، محققا 6.2 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع، فيما بلغ إجمالي إيرادته، 136.4 مليون دولار. والفليم من بطولة جون كراسينسكي وإيميلي بلنت