استشاري مناعة: أسترازينيكا عبارة عن فيروس برد حي وشوكة بروتينية لكورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر اجتازت مرحلة التجارب السريرية المتعلقة بإنتاج لقاح كورونا، مشيرًا إلى أنها دخلت مرحلة الإنتاج؛ إذ وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسريع وتيرة الإنتاج؛ لأن التلقيح ضده سيصبح موسميا، وبالتالي يصعب الاعتماد كليا على الجرعات المستوردة.

وأضاف «الحداد» خلال حواره ببرنامج «صباح الورد»، الذي يعرض عبر شاشة «TEN»، أن فاكسيرا أكبر مجمعات إنتاج اللقاحات في مصر سيغطي الاحتياجات المحلية للقاحات كورونا، وبعدما تحقق مصر الاكتفاء الذاتي ستكون أكبر دولة مصدرة للقاحات على مستوى الشرق وأفريقيا: «بنفكر لقدام ودي نظرة ثاقبة، وفي الجمهورية الجديدة احنا مش بنفكر دلوقتي بس، لكن بنفكر لقدام، عشان مفيش أي دولة تقدر تمنع لقاحاتها عن مصر».

وتطرق استشاري الحساسية والمناعة، إلى الفارق بين لقاحي سينوفاك وسينوفارم الصينيين من جهة، ولقاح أسترازينيكا من جهة أخرى، موضحًا أن اللقاحات الصينية غير نشطة أو معطلة على غرار لقاح الانفلونزا، فهو عبارة عن فيروس مضاف إليه بعض المواد التي تمنع نشاطه تماما.

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إلى أن لقاح استرازينيكا عبارة عن شوكة بروتينية خاصة بفيروس كورونا، محملة على فيروس البرد أو آخر غدي حي جرى إضعافه: «اللي بيدخل جسمنا بعد الحصول على لقاح أسترازينيكا هو فيروس البرد محمل عليه شوكة بروتينية، والجهاز المناعي سيتعرف عليه على أنه فيروس كورونا، لذلك فإن الجسم يصاب ببعض أعراض البرد بعد تلقيه اللقاح».

وأكد «الحداد» أن الأعراض الجانبية نادرة الحدود، مشددًا على أن المعاناة من الموجة الثالثة كانت شديدة، ومازال البعض يعاني من مضاعفاتها الصحية: «30% من مصابي كورونا في الموجة الثالثة يعانون من متلازمة ما بعد كورونا، لذلك يجب الحصول على اللقاحات؛ لأنها تحمي من المضاعفات».