نهضة مصر تقدم إصدارها الجديد «إمبراطورية إمام»

أعلنت دار نهضة مصر للنشر إطلاق كتابها الجديد «إمبراطورية إمام» للدكتورة ماجي الحلواني، زوجة لاعب نادي الزمالك الراحل «حمادة إمام» في معرض القاهرة للكتاب 2021.

ويوثق الكتاب تاريخ «عائلة إمام» وارتباطها الوثيق بنادي الزمالك، فالكابتن يحيي إمام -رحمه الله- والمولود عام 1919، هو أول أفراد عائلة إمام الكروية، وبعده الابن الثعلب «حمادة إمام»، ثم الحفيد الإمبراطور«حازم إمام».

وعن الكتاب تقول الكاتبة في مقدمة كتابها: «حبًّا في نادي الزمالك العريق، ووفاءً لعائلة وإمبراطورية إمام العظيمة، قررت أن أقدم هذا الكتاب عن أهم أعمدة النادي وفترة من أبرز صفحات كتاب تاريخ الزمالك، وهم أفراد العائلة التي امتد عطاؤهم خلال الفترة من عام 1937م وحتى تاريخ إصدار هذا الكتاب؛ أي ما يقرب من تسعين عامًا من العطاء المتواصل للجد، ثم الابن، ثم الحفيد، هذه الإمبراطورية التي قدمت للزمالك نحو 10 بطولات دوري القاهرة، 4 بطولات دوري عام، 9 بطولات كأس مصر، وبطولتي كأس أفريقيا أبطال الدوري وغيرهم الكثير، كما ساهم أفرادها مع منتخب مصر الوطني والعسكري بمشاركات مشرفة للغاية، ولعل أبرزها حصول مصر على كأس الأمم الأفريقية 1998، كما كانوا صورة ساطعة لمصر وقوتها الناعمة في مختلف دول عالمنا العربي الكبير».

والكاتبة الدكتورة ماجي الحلواني، هي أستاذة جامعية بكلية الآداب، جامعة القاهرة، ترأست عددًا من المناصب المهمة؛ حيث عملت كعميد كلية الإعلام، جامعة القاهرة وعضوة في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري ومجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ولجنة وضع معايير الجودة والاعتماد بالتعليم الجامعي والعالي، كما عملت كعضوة في لجنة الكتاب بالمجلس الأعلى للثقافة ونائبة رئيس لجنة الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات في الفترة بين 2003-2007.

لها عدد كبير من المؤلفات العلمية في مجال الإعلام العربي والدولي، منها: الإعلام والمجتمع، الإعلام الإذاعي والتليفزيوني والفضائي، البرامج التعليمية والثقافية.