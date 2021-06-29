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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الثلاثاء 29 يونيو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء يتسم بالذكاء وحب الاستمتاع بالحياة وهو برج فضولي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتهااليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلكعبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر ونبتون معاكسان واليوم عليك ألا تتسرع وأن تفكر جيدا لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش.. عطارد في برجك يمنحك إدارة ذكية لحياتك العاطفية والاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

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