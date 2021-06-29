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محمود مسلم

حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الثلاثاء 29 يونيو 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين أمور حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتعيد تنظيم أعمالك وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

تقوم بواجباتك العائلية على أكمل وجه.. تنظم أفكارك وتؤثر فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

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