حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز أصحاب برج العقرب بالشجاعة، التركيز العالي، الاخلاص والولاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب، على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تناغم الشمس والقمر يساعدك أن تحسم بعض الأمور وتلتقط الفرص وتبدو ملهما.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر في منزل الحب يدعوك اليوم للاحتفال بالحب مع من يهواه قلبك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان الراحل خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.