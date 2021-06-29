فريق طبي ينجح في إنقاذ صحة الإبصار لمولود بـ«جامعي قنا»

نجح فريق طبي من قسم طب وجراحة العيون بمستشفى قنا الجامعي وقسم التخدير، في إنقاذ صحة الإبصار لدى طفل حديث الولادة بوحدة حضانات حديثي الولادة والأطفال المبسترين.

وقال الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، إن إنقاذ قدرة الإبصار لدى المولود بوحدة الحضانات جاء بما يتماشى مع البروتوكولات الطبية الدولية، والتحديث المستمر للأجهزة الطبية، بجانب رفع كفاءة الأطقم الطبية، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا.

وأضاف الدكتور أحمد حسن الدغيمي، رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب قنا والمستشفى الجامعي، انه خلال الفحص والمتابعة الدورية لحديثي الولادة المحجوزين بوحدة الحضانات، تبين إصابة طفل باعتلال الشبكية بالعين اليمنى، مما استلزم اجراء تدخل جراحي عاجل، باستخدام تقنية الليزر، لعمل كي للشبكية، حيث يتماثل الطفل الآن للشفاء بحالة جيدة بوحدة الحضانات، تحت الملاحظة الطبية المستمرة.

وتابع ان قسم طب وجراحة العيون يعمل الآن على إنشاء وحدة متخصصة للأطفال وحديثي الولادة، ويجري الفحص الدوري على جميع حديثي الولادة المحجوزين بوحدة الأطفال، وكذلك الأطفال الذين تستقبلهم عيادة القسم، مع اتخاذ البروتوكولات والتدخلات الطبية العاجلة حال وجود أي مشكلة.

قام بإجراء العملية الدكتور أحمد حسن الدغيمي، رئيس قسم طب وجراحة العيون بطب قنا والمستشفى الجامعي، ومن قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل، والطبيبة زينب مصطفى السيد، تحت إشراف الدكتور جاد سيد جاد، رئيس قسم التخدير والعناية المركزة.