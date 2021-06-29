خالد الجندي: شكرا للدولة.. رصدت ضياع 11 مليار جنيه على الدجالين

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يحيي الأجهزة الرقابية وأصحاب القرار في هذا البلد الذين أنهوا مشكلة طال انتظارها بعد رصد الدولة ضياع 11 مليار جنيه على الدجالين، مضيفًا: «يعني الدجالين في نعيم، ومش غريب بقى يظهر قاهر الجن وبرنس التعويذة واللي يقولك أنا بجلب الزبون والمطلقة والهربانة من جوزها، حاجة كده زي دعاية المدرسين أسطورة الكيمياء وتمساح الأحياء، ما هي دي تجارة دين برضه، وأعتقد أن الجميع شاف الكلام ده وفيه عيادات اتفتحت للحجامة وبول الإبل».

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه يتحدث بما يرضى الله وليس له علاقة بشيوخ منتصف العصا موضحًا أن هناك شيوخا تخاف أن تتحدث عن هذا الكلام حيث يتحدثون عن رقائق القلوب ورموش النبي، مستطردًا: «دي قضية عاوزه رجالة عشان الرجالة بس اللي يقدروا يواجهوا ويتحملوا مهما كان الثمن».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «لما جبت سيرة أبو يعقوب والبدوي قلت أنا مش هسيبهم طول ما فيه أخطاء مش لأشخاصهم، وقلت هعتذر ليهم في حالة واحدة لو دعوا لرئيس الجمهورية والجيش المصري وما هم بفاعلين ويكدبوني عاوزين يطلع واحد منهم يدعي بالخير والبركة للبلد، ويدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يعينه ويقويه ويدعي للجيش المصري بالنصر والثبات والتأييد، ونفسي يطلعوا يكدبوني وأنا هعتذر وده تحدي على الهواء مباشرة، وأنا عارف الأسباب اللي بتمنعهم من كده».

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن قضيته الأولى هي الدين ثم الوطن وينحاز دائما للشعب، موضحا أن تجارة الدين وصلت إلى وضع مأساوي ولا يسكت عنه إنسان شريف لافتا إلى أن الشرفاء هم الذين يدخلون في هذا الملف، لأن هناك معركة إصلاح تسعى لرفض كل الوصايا الدينية واللعب على عواطف الناس مستطردا: «فيه شيوخ عايشين على الخرافات بيقولوا أمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة».