أخفتهم أمريكية في الجوارب.. جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب تذاكر هيروين

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول، مدير إدارة تفتيش الركاب، محاولة لتهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط تهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم 698 الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه أحمد المنشاوي، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة أمريكية الجنسية قادمة من أمريكا ترانزيت - إسطنبول - شرم الشيخ.

ولاحظ عبد الله مختار مأمور الفحص تحت إشراف أحمد حمدى مدير الفحص، وجود أجسام معتمة داخل الحقائب، أثناء تم تمرير أمتعة الراكبة الشخصية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY

إحباط تهريب كمية من تذاكر الهيروين داخل 3 جوارب بحقيبة أمريكية قادمة من تركيا

تم العرض على أحمد سليم مدير الصالة الجمركية، فقرر تكليف أحمد المنشاوي مأمور التفتيش لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبة بحضور أسامة عبد الظاهر مدير ادارة الأمن الجمركي، ومحمود أبو العباس رئيس قسم الشئون القانونية، فتبين وجود كمية من تذاكر الهيروين داخل 3 جوارب بحقيبتها.

وبالتفتيش الذاتي للراكبة، من خلال باحثة شرطة أسفر عن وجود كمية أخرى من تذاكر الهيروين على جسدها بإجمالي 950 تذكرة هيروين.

المحاولة الثانية

وفي المحاولة الثانية وعلى نفس الرحلة اشتبه أحمد المنشاوي مأمور اللجنة الجمركية في راكب أمريكي الجنسية من أصل مصري قادم من أمريكا ترانزيت - اسطنبول - شرم الشيخ نظرا لارتباكه، وتم تمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعةX-RAY فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب.

ضبط 330 فيلما يشتبه أن يكون لمواد مخدرة

وبالعرض على أحمد سليم مدير الصالة الجمركية، قرر تكليف أحمد المنشاوي مأمور التفتيش بحضور محمد شقران رئيس إدارة الأمن الجمركي لتفتيش الأمتعة الشخصية للراكب فتبين وجود 330 فيلما يشتبه أن يكون لمواد مخدرة و3.5 جرام من مخدر الماريجوانا بين طيات الملابس.

وقام بتحريز المضبوطات لجنة مكونة من محمد عبد الموجود والسيد عبد النبى ومحمد شلبى فى حضور محمود أبوالعباس رئيس قسم الشئون القانونية.

وقرر أيمن شملول مدير إدارة الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي رقم 17و 18 لسنة 2021 بعد العرض على يوسف وصفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومجدي إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.