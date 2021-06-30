أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 30-6-2021 في مصر

البروتين، واحد من أهم العناصر الغذائية لبناء العضلات، لذلك تحرص المرأة على أن يكون على مائدة الطعام بشكل دوري، حتى يحصل أفراد أسرتها على التغذية المناسبة، لذلك هي حريصة على معرفة أسعار الدواجن ومشتقاتها، مثل البانيه والصدور، وغيرها.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الأربعاء، بالأسواق المصرية، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل بورصة الدواجن ومشتقاتها المختلفة، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن الغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

استقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، في المزرعة عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 31.5 إلى 32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة نحو 42 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الساسو 38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا، كما وصل سعر البانيه إلى 75 جنيهًا، بينما سجلت الدواجن البلدي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا.

مستقبل بورصة الدواجن في مصر

ويعود ارتفاع أسعار الدواجن إلى ارتفاع جميع مداخلات الإنتاج، بداية من الأعلاف والطاقة، بالإضافة إلى ضعف المعروض، ولا يرتبط بفترة عيد الأضحي.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وجاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية كالآتي:

- سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش إلى 24 جنيهًا.

-وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

- وأخيرا بلغ سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.