بقيمة 9 مليارات جنيه.. استمرار العمل في مشروعات «حياة كريمة» بالمنوفية

يواصل العاملون في مشروعات «حياة كريمة» في محافظة المنوفية، العمل على تنفيذ المشروعات، كخلية نحل تعمل صباحا ومساء، من أجل الانتهاء من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في محافظة المنوفية، وكأنهم يحتفلون بذكري ثورة 30 يونيو على طريقتهم الخاصة، رافعين شعار بـ«العمل نبني مصر»، مؤكدين على الالتزام بالموعد الزمني لتسليم كافة المشروعات الجاري تنفيذها في مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

مشروعات «حياة كريمة» القومية في المنوفية

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن محافظة المنوفية يتم تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فيها بمركزي الشهداء وأشمون، وتشمل 81 قرية، مؤكدا أن المشروعات الجاري تنفيذها تبلغ قيمتها المالية 9 مليارات جنيه، موضحا أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من هذه المشروعات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العمل ليلا ونهارا لإنهاء مشروعات «حياة كريمة» بالمنوفية

وأكد المهندس محمد ربيع، منسق مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، أن العاملين في كل المجالات يسطرون بأيديهم نجاحات منقطعة النظير، مؤكدا أن العمل يسير في كافة الاتجاهات بالتوازي، ففي مجال إنشاء محطات المياه والصرف الصحي يتم إنشاء محطات عملاقة لمياه الشرب في مركزي أشمون والشهداء المدرجين، ضمن مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، موضحا أن هذه المشروعات يستفيد منها عشرات الآلاف من المواطنين في القرى.

وأضاف منسق مبادرة حياة كريمة في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العمل جارِ الآن لتنفيذ مشروع المجمعات الخدمية والطبية والزراعة والأمنية، في كل وحدة قروية بمركزي الشهداء ليكونوا وسيلة، لإنهاء الأهالي كافة مصالحهم دون الإتجاه إلى الأماكن المركزية في المدن، ويعد هذا المشروع العملاق من أهم المشروعات التي يجري تنفيذها، لأنها ستخفف الضغط على المراكز المركزية في المدن تسهيلا علي المواطنين.

وتابع بأنه يتم تنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة، مثل بناء عشرات المدارس الجديدة وتطوير مدارس أخري وزيادة الفصول بها لكي يستفيد منها الطلاب وتحفيفا للضغط، وكذلك تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي في كافة القري بمركزي الشهداء وأشمون وعددهم 81 قرية، فضلا عن التجهيز للمشروع الكبير وهو «سكن كريم» الذي سيتم من خلاله تطوير منازل الأهالي الأكثر فقرا في هذه القرى.

من جانبه، أكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جارِ حصر المنازل وعمل الأبحاث لإدراج منازل المواطنين الأكثر فقرا، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سكن كريم»، مؤكدا أنه فور الانتهاء من الحصر والأبحاث، سيتم عرضها علي محافظ المنوفية لاستكمال الإجراءات وبدء التنفيذ.