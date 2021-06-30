صفحة متحدث الرئاسة تنشر «فيديو» للترحيب باستقبال السيسي في بغداد

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، «فيديو» لمظاهر الترحيب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته التاريخية للعاصمة العراقية بغداد.

واستعرض الفيديو الاستقبال الحافل للرئيس السيسي بالخيول العربية، واستقبال فرق الموسيقي العسكرية العراقية له حتى دخوله القصر الحكومي بالعاصمة ببغداد.

كما استعرض الفيديو، تقديم القهوة العربية العراقية للرئيس السيسي، وعزف السلام الوطني، واستعراضه لحرس الشرف، ثم الترحيب به بواسطة فرقة «الدبكة» العراقية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح يوم 27 يونيو 2021، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي، الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الزيارة التاريخية للرئيس إلى بغداد، التي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، وتأتِ انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعبا، لتؤكد حرص مصر على دعم العلاقات وتطويرها نحو آفاق أرحب، في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبية للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتأتِ مشاركة الرئيس في قمة بغداد للتعاون الثلاثي، في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم الثلاث السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات التاريخية المتميزة بين الدول الثلاث الأشقاء، وتعزيز التشاور السياسي بينهم بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.