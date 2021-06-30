اليوم.. الانتهاء من تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

تنتهي وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، اليوم، من تقديم طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، بعد قرار الوزارة مد المهلة الخاصه بتقديم طلبات التحويل في 7 أبريل الماضي، لتنتهي مع نهاية الشهر الجاري؛ للتيسير على المواطنين، ولإتاحة الفرصة للتقدم بالطلبات، مع استكمال شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تقدم على المنصة الإلكترونية.

إجراءات التقديم على العداد الكودي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة، والإجراءات التي حددتها وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، للتقديم على العداد الكودي، للتحويل من نظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة والعشوائية، عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

- الدخول على موقع القابضة للكهرباء على الرابط التالي: https://eservices.eehc.gov.eg

- اختيار منصة الخدمات الموحدة.

- تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- بعد ذلك تحول إلى صفحات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة للجمهور.

- اضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- يرعى عند التسجيل أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة، ويكون الاسم رباعي حتى لا يرفض الطلب، ولن يقبل في حالة اختلاف بياناته عن الأخرى في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- الضغط على طلب جديد، وتسجيل البيانات مثل إدخال الاسم بالكامل، وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- إدخال نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات سيتوجب إرفاق بعض المستندات، مثل صورة للعقار من الخارج، وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- الضغط على «إرسال الطلب» لتسجيله، ثم يظهر رقم يمكن من خلاله متابعة الطلب.

- خلال أيام تصل الخدمة على العنوان المسجل.

المستندات المطلوبة للتقدم للعداد الكودي:

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات متابعة طلب تركيب عداد كهرباء كودي

سترسل إشعارات بموقف الطلب من خلال:

- الموقع الإلكتروني نفسه.

- الإيميل الإلكتروني.

- رسائل SMS على رقم الهاتف المذكور بالطلب.