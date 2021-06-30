الإسكان الاجتماعي والإسماعيلية الجديدة.. مشروعات غيرت وجه المحافظة

شهدت محافظة الإسماعيلية طفرة في المشروعات الإقتصادية الكبيرة عقب ثورة 30 يونيو، جاء علي رأسها حفر قناة السويس الجديدة وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة وأنفاق تحيا مصر.

الإسكان الإجتماعي أبرز الملفات

وأنهت وزارة الإسكان عددا من الوحدات السكنية التابعة للإسكان الاجتماعي عام 2018 وأعلنت عن توافر وحدات أخري في اكتوبر الماضي من عام 2020.

ونفذت الوزارة المشروع بتكلفة 210 ملايين جنيه، ضم 1944 وحدة سكنية منقسمة إلى 480 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 50.4 مليون جنيه، تم الانتهاء منها في عام 2015، لتوفير مسكن ملائم لـ 2160 نسمة بمدينة المستقبل.

كما تم إنشاء 1464 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 160 مليون جنيه، تم الانتهاء منها في 2018 لتوفير مسكن ملائم لـ 6518 نسمة بمنطقة «السماكين»، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

الإسماعيلية الجديدة.. أمل ينتظره الجميع

تقع مدينة الإسماعيلية الجديدة علي شاطئ قناة السويس الجديدة شرق القناة بمساحة طولية 11كم وتضم 6 أحياء سكنية بنسبة بنائية لا تزيد عن 20٪ .

وصممت المدينة بطراز حديث يضمن استغلال باقي المساحات لمسارات الحركة ومناطق انتظار السيارات والمسطحات الخضراء.

وخططت المدينة على مساحة 2828 فدانا وتشمل 52 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة تستوعب حوالي 250 ألف نسمة، إضافة إلى إنشاء مناطق خدمية فرعية لكل حي سكني.

ويتوسط المدينة منطقة خدمات مركزية تخدم جميع الأحياء وتشتمل على مجمع طبي ومنشـأت خدمية حكومية ومسجد وكنيسة، بالإضافة إلى مجمع شرطي، و 3 أندية اجتماعية ورياضية وترفيهية.

ولتأمين إمداد المدينة بالمياه تم انشاء محطة ترشيح للمياه غرب قناة السويس بطاقة 20 ألف متر مكعب- اليوم لإمداد المدينة بالمياه بشكل مستمر.